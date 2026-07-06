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Lunes, 06 de julio de 2026
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Aeropuerto de Maiquetía

¿Está EE. UU. operando la torre de control de Maiquetía? Marines trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela en el aeropuerto internacional

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
Marines de EEUU trabajan junto a controladores de tráfico aéreo de Venezuela - Foto: X @Southcom
También indicaron que bajo su dirección “las fuerzas militares de EE. UU.” continúan apoyando “las operaciones de ayuda” por parte del gobierno norteamericano a Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos ha dado a conocer este lunes que la Fuerza de Combate Litoral-24, junto a aviadores de su país con el Elemento de Respuesta de Contingencia y controladores de tráfico aéreo de Venezuela, vienen adelantando trabajos desde el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, uno de los afectados tras los sismos 7,1 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter.

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Todo esto con la finalidad de que todos los suministros, equipo de rescate y personal de ayuda lleguen a las zonas más afectadas en la nación sudamericana, tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio.

“Su asistencia en la gestión de operaciones de torre y en tierra ha ayudado a despejar cuellos de botella logísticas, asegurando que suministros vitales, equipo pesado y personal de ayuda lleguen a las líneas del frente”, expresó el Comando Sur de Estados Unidos por medio de su red social de X.

Asimismo, indicaron que bajo su dirección “las fuerzas militares de EE. UU.” continúan apoyando “las operaciones de ayuda” por parte del gobierno norteamericano a Venezuela, tras los devastadores terremotos.

En las calles de La Guaira, una de las más afectadas, tras los sismos cada vez se ven menos socorristas extranjeros en trabajos de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile, Colombia, México y otros países comienzan a preparar su partida.

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Ante esto y luego de varios días de incansables trabajos de búsqueda entre los escombros, familiares de personas que quedaron atrapadas por el doble terremoto en Venezuela aceptaron la utilización de maquinaria pesada para la recuperación de los cuerpos.

Entre tanto, la cifra de fallecidos, tras los fuertes sismos, sigue en aumento, según el último informe entregado por parte del régimen venezolano. El número de muertos ya supera los 3.300, mientras que 16.740 resultaron heridas.

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