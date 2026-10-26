Caída abrupta de la bolsa de valores de Sao Paulo y subida del dólar tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones en Brasil

La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes tras la reelección el domingo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro.

A sus casi 81 años, Lula ganó el balotaje por cerca del 52% de los votos contra el 48% del senador Bolsonaro, quien había ganado la primera vuelta y llegaba como favorito.

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, según un comunicado de la plaza bursátil B3.

El precio del dólar se disparó un 12% en la apertura de los mercados, hasta alcanzar los 5,60 reales.

Tras la victoria en primera vuelta del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el Ibovespa se había disparado y alcanzado un récord de 210.000 puntos.

Ahora cayó hasta un nivel más bajo que antes de las elecciones, en torno a 170.000 puntos.

Lula llega al final de su tercer mandato con empleo récord e inflación controlada, pero con un gasto público y una deuda crecientes.

Muchos brasileños se quejan de la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento de las familias preocupa a las autoridades.

El país mantiene una de las tasas de interés de referencia más altas del mundo, en un esfuerzo por controlar la suba de precios.

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Antes de su apertura este lunes, la Bolsa de Sao Paulo accionó el mecanismo de "circuit breaker", previsto para momentos de fuerte caída del mercado.

Ya se había aplicado en momentos críticos como la crisis de las 'subprime' en Estados Unidos en 2008 o la pandemia de Covid-19 en 2020.