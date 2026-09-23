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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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José Manuel Albares

El canciller español se pronuncia sobre significado que tuvo el beso de Delcy Rodríguez a Pedro Sánchez

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
José Manuel Albares, ministro de Exteriores de España - Foto: EFE
José Manuel Albares, ministro de Exteriores de España - Foto: EFE
El canciller español afirmó que el acercamiento no había estado previsto y rechazó que la ausencia de Sánchez en la recepción de Trump tenga una lectura política.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se refirió este miércoles al instante protagonizado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la jefe del régimen, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

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En declaraciones a la Cadena SER, Albares sostuvo que lo sucedido fue simplemente un saludo y descartó que se hubiese tratado de una reunión bilateral entre los dos. “Fue un saludo simplemente de la presidenta encargada de Venezuela al presidente del Gobierno de España, sin más”, aseguró.

El ministro detalló también que el momento fue “un poco sorpresivo”, porque Rodríguez se acercó a Sánchez al momento en que se desarrollaban los discursos iniciales de la Asamblea General y no estaba previsto que mantuvieran ese encuentro en aquel momento. Según Albares, inclusive le resultó difícil escuchar la conversación por las intervenciones que continuaban en el hemiciclo.

Las imágenes del instante dejan ver a Rodríguez levantándose de su asiento y caminando parte del salón hasta llegar a la delegación española. Sánchez estaba hablando por teléfono cuando la venezolana se aproximó. Luego de que el mandatario terminara la llamada, los dos intercambiaron un saludo y conversaron brevemente.

Fuentes de La Moncloa señalaron que Rodríguez aprovechó el saludo para solicitarle a Sánchez mantener abierto el diálogo acerca de la situación de Venezuela. Según esas fuentes, el presidente español respondió que “España está comprometida con el futuro de la región”.

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La aclaración de Albares aparece luego de que las imágenes del encuentro generaran atención debido a que se trató del primer contacto público entre Sánchez y Rodríguez durante la actual Asamblea General de la ONU.

El ministro de igual forma ha sido consultado por la ausencia de Sánchez en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los líderes internacionales que están en Nueva York. Albares rechazó que esa decisión tenga relación con la reunión con Rodríguez o con diferencias políticas con Washington.

“Una decisión política en absoluto, es una cuestión puramente de agenda”, sostuvo el canciller, quien describió de “ridículas” varias de las interpretaciones acerca de la ausencia del presidente español. Recordó también que Sánchez acudió a este tipo de recepciones en otras ocasiones, pero que muchos líderes no van dependiendo de sus compromisos en la intensa semana de actividades de Naciones Unidas.

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