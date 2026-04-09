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Jueves, 09 de abril de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos en el Rodeo I denuncian que escuchan gritos de auxilio de los detenidos desde la cárcel

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Según la denuncia, los presos políticos estarían gritando desde adentro del penitenciario pidiendo auxilio y habría heridos y gente golpeada.

Verónica Noya, esposa del capitán Antonio Sequea, militar venezolano detenido en 2020 por la denominada "Operación Gedeón" y condenado a 30 años, denunció en NTN24 que los familiares de los presos políticos en Venezuela, principalmente de militares detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, escucharon una situación irregular en la cárcel El Rodeo I.

“Tengo que hacer una denuncia muy grave, familiares que están a las afueras del Rodeo I me informan de una situación irregular, nuestros familiares están pidiendo auxilio desde adentro de la cárcel, se habla de heridos y de presos políticos fuertemente golpeados, es una situación alarmante”, aseveró.

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“Se tiene aproximadamente una hora de esta situación que estoy denunciando. En un principio se habló que presuntamente habría un fallecido y cuando estaban gritando habrían puesto música a alto volumen para que no sean escuchados”, complemento la denuncia.

Esta situación se conoce el mismo día en el que el régimen de Venezuela, comandado ahora por Delcy Rodríguez, comenzó a reprimir las protestas de los trabajadores, quienes están exigiendo mejores condiciones laborales y aumentos salariales.

En el marco de las movilizaciones, se han registrado altercados con fuerzas del orden del régimen que ha impedido el libre desarrollo de la jornada. Imágenes divulgadas en redes sociales muestran a ciudadanos enfrentándose a la Policía en Caracas, la capital.

Cientos de trabajadores salieron a las calles de Caracas rechazando una promesa de mejoras salariales hecha por la encargada del régimen Delcy Rodríguez, al considerar que solo incluía bonos estatales y no incidía en prestaciones y otros beneficios.

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