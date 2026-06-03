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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Colombia

"Traicionó el acuerdo que hizo conmigo": Gustavo Petro sobre apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - Donald Trump en la Casa Blanca
Gustavo Petro - Donald Trump en la Casa Blanca
La reacción de Petro ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos se pronunciara sobre los resultados de las votaciones del pasado domingo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el respaldo del mandatario norteamericano, Donald Trump, al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta presidencial que se desarrolló este domingo 31 de mayo.

De acuerdo con Petro, Trump faltó a su compromiso, pactado durante su encuentro en el mes de febrero, de no interferir en la actividad política del país.

"Trump traicionó el acuerdo que hizo conmigo que era no intervenir en Colombia", puntualizó.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de X, Petro aseguró que "cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad".

"Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, afirmó.

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La reacción de Petro ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos felicitara al candidato presidencial Abelardo de la Espriella por sus resultados en la primera vuelta de las elecciones en Colombia y le expresara su apoyo “total y completo”.

“Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, 'El Tigre', Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas”, escribió.

Agregó que el candidato de derecha “lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, afirmó. “El Tigre Abelardo de la Espriella no defraudará al maravilloso pueblo de Colombia”, concluyó.

Entretanto, Petro ha insistido en varias oportunidades sobre unas supuestas irregularidades que sucedieron en el preconteo de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo que favorecieron al candidato, opositor al gobierno, De La Espriella.

La Registraduría, no obstante, ha expresado que no encontró novedades en la verificación del preconteo.

De la Espriella avanzó a segunda vuelta de las elecciones en Colombia al sumar 10,3 millones de votos, equivalentes a 43,7% de los votos. Se enfrentará en el balotaje del 21 de junio a Iván Cepeda, candidato del oficialismo, que logró 9,6 millones de votos, que se traduce en el 40,9% de la votación.

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