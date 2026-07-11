“Él (Petro) lo que quiere es generar un caos para su salida”: analista sobre el empalme en Colombia para el cambio de presidente

Los trece países integrantes del Escudo de las Américas, por medio de un comunicado, manifestaron su preocupación por la situación que se vive en Colombia, donde el gobierno actual de Gustavo Petro sigue insistiendo en fraude electoral para “deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía”.

“Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”, indicaron.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el analista sociopolítico y experto en inteligencia estratégica Iván García.

Para el analista, el pronunciamiento de los países integrantes del Escudo de las Américas “legitima al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella y es una legitimación internacional, para que no quede ninguna duda en el mundo entero de que el presidente electo es de la Espriella”.

Agregó que por medio de ese comunicado también se “rechaza al gobierno saliente, lo que fortalece el bloque ideológico del Escudo de las Américas anti izquierda”.

Iván García manifestó que el pronunciamiento por parte de esta alianza militar y de seguridad de Estados Unidos tiene “un mensaje de fondo muy importante y es que el presidente Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio son pragmáticos; son las relaciones internacionales”.

Frente a la actitud que está teniendo Gustavo Petro, y teniendo en cuenta su situación con los Estados Unidos, indicó que busca “ganar concesiones”.

“Gustavo Petro todos los días nos sale con una teoría distinta, no es que esté mal de la cabeza, está claro en su estrategia; en mi concepto, él lo que quiere es generar un caos para su salida, escalar la tensión política al máximo, para que después todo lo que ocurra sea declararlo de su parte y ganar concesiones y beneficios de los Estados Unidos”, sentenció.