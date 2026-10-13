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Martes, 13 de octubre de 2026
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Apple incursiona en nuevo producto para el hogar: fecha de lanzamiento y precio

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Logo de Apple - Foto: EFE
Logo de Apple - Foto: EFE
Apple lleva años luchando por ganar terreno en el mercado del hogar inteligente.

Apple presentó este martes HomeView, una pantalla inteligente controlada por voz basada en su renovado asistente de IA Siri, en un nuevo intento del fabricante del iPhone por hacerse un hueco en salones y cocinas.

El dispositivo, que combina una pantalla táctil cuadrada de siete pulgadas con una base de altavoz, se venderá por 299 dólares en Estados Unidos a partir del 13 de noviembre.

Apple lleva años luchando por ganar terreno en el mercado del hogar inteligente, donde sus altavoces HomePod se han quedado rezagados frente a Alexa de Amazon y los dispositivos con inteligencia artificial de Google.

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Los analistas ven el nuevo hardware como un esfuerzo por estrechar los lazos de los clientes con el ecosistema de Apple, mientras que sus rivales en el campo de la IA, como OpenAI, buscan lanzar sus propios dispositivos.

Este lanzamiento es uno de los primeros bajo la dirección de John Ternus, exjefe de ingeniería de hardware de Apple, quien asumió el cargo de director ejecutivo en sustitución de Tim Cook el 1 de septiembre.

HomeView está diseñado para funcionar como un centro de control familiar, gestionando funciones conectadas como luces, cerraduras, termostatos y cámaras.

También permite realizar videollamadas de FaceTime, reproduce música y vídeos, y funciona como marco de fotos digital cuando no se usa.

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Además, Apple también ha establecido alianzas con la empresa surcoreana LG y la francesa Schneider para la fabricación de cerraduras y termostatos.

La pieza central de este lanzamiento es Siri AI, la versión renovada del asistente de Apple impulsada por Apple Intelligence, que la compañía presenta como un asistente más conversacional que el Siri original.

La IA de Siri es fundamental en el esfuerzo de Apple por ponerse al día con sus rivales en inteligencia artificial generativa, y está construida sobre la tecnología de IA de Google Gemini.

La compañía afirmó que HomeView no se venderá en la Unión Europea por el momento, mientras busca la manera de que la IA de Siri cumpla con las normas de competencia europeas.

Apple ha declarado que está trabajando de forma constructiva con la UE para encontrar una manera de que estos productos entren en el mercado europeo.

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