Sismo de magnitud 5,0 sacude el oriente venezolano en las inmediaciones de Güiria, estado Sucre, y la costa de Trinidad y Tobago

Un evento sísmico de magnitud preliminar 5,0 sacudió la tarde de este viernes 2 de octubre la península de Paria, en el estado Sucre, según los informes técnicos consolidados por las agencias sísmicas de la región.

​El fenómeno natural ocurrió a las 12:31 p. m. (hora local de Venezuela), evento que situó su foco geológico a una profundidad estimada de 84 kilómetros, con epicentro a cinco kilómetros al noroeste de la población costera de Güiria.

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​Las coordenadas de localización del evento, ubicadas en los 10,6198° de latitud norte y 62,3027° de longitud oeste, sitúan la falla geológica activa en una zona marina limítrofe entre la plataforma continental sudamericana y el arco insular del Caribe.

​Debido a la distancia aproximada de 86 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto España, el temblor provocó alarmas preventivas entre la población de Trinidad y Tobago, donde se percibieron sacudidas moderadas en edificaciones de la costa occidental.

​“Las unidades operativas de protección civil mantienen la evaluación de daños en las comunidades de la península de Paria. Los reportes iniciales indican que el movimiento fue perceptible en sectores de esa zona caribeña del estado Sucre”, señalaron autoridades de socorro regional tras la activación de los protocolos de monitoreo.

​La zona geológica del nororiente de Venezuela presenta un nivel constante de actividad tectónica como consecuencia del límite convergente entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

Los organismos de emergencia e instituciones científicas de la zona del Caribe oriental continúan con el seguimiento de las réplicas menores en el golfo de Paria para certificar la estabilidad de las infraestructuras de transporte e hidrocarburos.

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​La ocurrencia de este fenómeno reactiva los planes de prevención comunitaria en el estado Sucre y en los territorios insulares vecinos. Con la supervisión constante de las autoridades, la red de vigilancia sísmica garantiza la transmisión inmediata de reportes oficiales para resguardar la seguridad de las poblaciones del litoral caribeño.