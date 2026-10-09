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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Starlink

Starlink desembarca formalmente en Venezuela tras recibir licencias definitivas para operar su red de internet satelital

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Starlink | Foto AFP
Starlink | Foto AFP
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones otorgó siete concesiones a SpaceX tras las pruebas de emergencia desplegadas para superar la crisis de conectividad provocada por el sismo en La Guaira.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) del régimen venezolano formalizó este viernes la entrega de siete concesiones generales a la sociedad mercantil SpaceX VZ S.C.A., con lo cual autorizó el despliegue y la operación legal de la tecnología de internet satelital de Starlink en la nación vecina.

La decisión institucional del organismo regulador permite la comercialización del servicio a escala nacional, que impone a la firma tecnológica el establecimiento de domicilio fiscal y la supervisión directa dentro del marco regulatorio administrado por las autoridades de Caracas.

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El dictamen del ente regulador encontró su precedente en la cooperación técnica iniciada luego del doble terremoto del pasado 24 de junio, evento que destruyó severamente la infraestructura terrestre de telecomunicaciones en el estado La Guaira y obligó al régimen a permitir pruebas de conectividad de emergencia.

“Se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional, para una operación formal con domicilio y fiscalización en el país”, precisó la entidad de telecomunicaciones mediante un comunicado público emitido desde la capital venezolana.

Durante la fase de asistencia humanitaria en la zona de desastre, la compañía norteamericana distribuyó más de 1.600 kits de conexión para respaldar a los equipos de socorro y desplegó ensayos exitosos de la tecnología Direct to Device para el envío de mensajería de texto entre operadoras móviles locales.

El ingreso formal de la infraestructura satelital de SpaceX representa un cambio relevante en el mapa de conectividad de la región caribeña bajo el dominio de la dictadura.

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Esta apertura busca mitigar el rezago tecnológico del país en medio de la profunda crisis socioeconómica que mantiene al régimen venezolano bajo constante observación internacional.

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