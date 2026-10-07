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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

El mensaje con el que el entrenador de Portugal ignoró comunicado de Cristiano Ronaldo y su intención de seguir en la Selección

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, entrenador de la Selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, entrenador de la Selección de Portugal - Foto: EFE
El futbolista de 41 años reavivó la polémica con un largo comunicado en el que se disculpaba por haber abandonado precipitadamente el pasado miércoles la concentración de la selección de Portugal.

El comunicado publicado este martes por la noche por Cristiano Ronaldo sirvió para disculparse por haber abandonado la concentración portuguesa y dejar la puerta abierta a un regreso, pero evidenció también que la relación con el seleccionador Jorge Jesus está rota.

El astro acusó en ese larguísimo comunicado al técnico, de 72 años, de haberle hablado de forma autoritaria y de haber "faltado a su palabra" en dos ocasiones, por lo que no parece factible por ahora un inminente regreso de CR7 a la Seleçao, que tiene sus dos próximos partidos dentro de un mes.

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"Ronaldo pide perdón, pero crucifica a Jesús", resumió Jornal de Notícias en su portada del miércoles.

En la misma línea, el diario deportivo A Bola tituló: "Ronaldo quiere volver, pero acusa a Jesús".

No obstante, el entrenador Jorge Jesús, este miércoles lanzó un mensaje con el que ignoró el comunicado del ex Real Madrid. "He leído el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir", declaró.

El futbolista de 41 años reavivó la polémica con un largo comunicado en el que se disculpaba por haber abandonado precipitadamente el pasado miércoles la concentración de la selección de Portugal, molesto por no haber disputado el partido de Liga de Naciones contra Noruega en Oslo.

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"La responsabilidad es exclusivamente mía. Presento mis disculpas a los portugueses (...) y a mis compañeros de selección", escribió el quíntuple Balón de Oro.

El jugador con más internacionalidades y máximo goleador de la historia de Portugal, con 146 tantos en 234 partidos, también se refirió a su posible regreso a la selección.

"Si estoy en forma físicamente (...) después de haber cumplido la suspensión que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para jugar y ganar con nuestra selección", escribió.

Pero tras su espantada, Cristiano puede ser sancionado: el reglamento de la federación portuguesa establece que un jugador que haya faltado a un entrenamiento, un partido o una actividad de la selección se arriesga a una sanción de entre uno y seis meses, informaron medios locales.

Su eventual regreso no parece por ahora ni inminente ni sencillo, luego de que en su escrito Cristiano echase más leña al fuego al conflicto que le enfrenta a Jorge Jesus, con quien había trabajado la pasada temporada en el club saudita Al Nassr.

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