"Tendrá que enfrentar la justicia y pronto": el representante Carlos Giménez lanza dura advertencia a Diosdado Cabello tras captura de Álvaro Pulido

El representante republicano, Carlos Giménez, lanzó este martes una dura advertencia a Diosdado Cabello, una de las cabezas del régimen venezolano, horas después de que se conociera la captura de Álvaro Pulido.

Pulido fue capturado por Estados Unidos y trasladado a Miami, donde comparecerá ante la justicia por los delitos relacionados como supuesto cómplice de Álex Saab.

En ese escenario, el representante Giménez advirtió que Diosdado Cabello será el próximo en enfrentar la justicia de Estados Unidos.

“Diosdado tendrá que enfrentar la justicia y pronto”, escribió Giménez en redes sociales con una imagen de Cabello en blanco y negro y una cinta roja en la boca.

Tras la captura de Pulido, el representante republicano aseguró que “todos estos criminales, narcoterroristas, han saqueado a la nación venezolana y tendrán que enfrentar la justicia por su patético accionar”, con una referencia a Diosdado Cabello.

Cabe recordar que la administración de Donald Trump mantiene una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Cabello.

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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó la detención de Álvaro Pulido Vargas, señalado como socio del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades de la Unión Americana y deberá responder ante la justicia por dos acusaciones federales presentadas en 2019 y 2021.

Pulido es investigado por su presunta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero que habría movilizado miles de millones de dólares y estaría vinculada al régimen de Nicolás Maduro.