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Tasas de interés

Expectativa por eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos: Reserva Federal mantiene reuniones con los mercados

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal anunciará su decisión este miércoles.

El comité clave de la Reserva Federal de Estados Unidos para la fijación de tipos de interés inició este martes una reunión de dos días, y los mercados esperan que los responsables políticos suban los tipos de interés en la mayor economía del mundo para frenar la creciente inflación.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal anunciará su decisión a las 14:00 hora local del miércoles, seguida de una rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

Los hogares de Estados Unidos se han visto gravemente afectados por años de precios elevados, y la Reserva Federal no ha alcanzado su objetivo a largo plazo del dos por ciento de inflación durante más de cinco años.

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El banco central comenzó a recortar los tipos de interés el año pasado para apuntalar un mercado laboral incierto y con una inflación en una trayectoria constante, pero el conflicto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y sus emblemáticas políticas arancelarias han hecho que los precios suban una vez más.

La inflación al consumidor se situó en el 3,4 por ciento en agosto, sin cambios respecto al mes anterior, pero aún muy por encima del objetivo.

Varios miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal, incluido Warsh, presidente designado por Trump, han insinuado en las últimas semanas que si los datos de inflación de agosto no mostraban una desaceleración, estarían preparados para subir los tipos de interés.

Además, tres miembros con derecho a voto del comité de política monetaria de la Reserva Federal discreparon en su última reunión de julio, donde mantuvo los tipos de interés estables entre el 3,50 y el 3,75 por ciento, exigiendo una subida inmediata.

Si los responsables políticos votan a favor de subir los tipos el miércoles, será la primera vez que la Reserva Federal los eleve desde 2023, cuando el banco central aún luchaba contra la inflación posterior a la pandemia.

Esta medida sin duda enfurecerá a Trump, quien ha lanzado una campaña sin precedentes para presionar al banco central independiente a que baje las tasas de interés con el fin de estimular la actividad económica.

La administración Trump inició una investigación penal contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell, a quien el presidente insultaba y reprendía con frecuencia, y todavía intenta destituir a otra gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

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En una reunión clave de banqueros centrales el mes pasado, Warsh indicó que la Reserva Federal tenía "trabajo por hacer" para frenar la inflación, que describió como en una senda "preocupante".

Hasta ahora, Trump ha respaldado a Warsh, insistiendo en que el jefe del banco central "quiere" bajar las tasas de interés.

Sin embargo, Warsh se ha mantenido muy hermético sobre su método de toma de decisiones, lo que ha generado incertidumbre en los mercados financieros.

El martes, el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, se pronunció en contra de una subida de tipos de interés, pero afirmó que la Casa Blanca "entendería y respetaría la decisión" si esta se produjera.

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