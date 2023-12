'The Trust for the Americas' entregó el Premio Ciudadano Corporativo de las Américas al Grupo Elcatex de Honduras

'The Trust for the Americas', organización sin ánimo de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), le otorgó este lunes al grupo Elcatex de Honduras el prestigioso premio Ciudadano Corporativo de las Américas.

Las organizaciones destacaron el compromiso sobresaliente de Elcatex con un modelo de negocio impulsado por un propósito, la gestión del talento, el compromiso con las generaciones futuras y la participación comunitaria.

“El propósito siempre ha sido enfocarnos alrededor de la persona humana y el impacto que podemos lograr con las comunidades”, indicó Jesús Canahuati, presidente del grupo Elcatex.

Wakami de Guatemala recibió una Mención Especial por crear cadenas de valor que conectan a comunidades rurales, especialmente a mujeres, con mercados nacionales e internacionales.

“Nuestro modelo se basa en empoderar a las mujeres en la parte rural de Guatemala donde nosotros incubamos las empresas a estos grupos. Nosotros somos su primer cliente y ese puente al mercado nacional e internacional”, dijo Diego Villa, COO de Wakami.

La organización The Trust for the Americas ha tenido un enorme impacto en la región beneficiando este año a más de 5 millones de personas.

Establecida en 1997 para promover alianzas público-privadas, ha implementado proyectos en 29 países y ha trabajado con más de 1,000 organizaciones en la región con iniciativas que buscan promover oportunidades educativas y económicas.

“El objetivo del programa es tratar de empoderar a nuevas generaciones, jóvenes y poblaciones en condición de vulnerabilidad, para que a través de procesos de formación, capacitación y acceso a tecnología puedan identificar problemáticas en sus comunidades”, aseguró Rodrigo Iriani, gerente senior de proyectos 'The Trust for the Americas'.

Por su parte, Luz Marina Correa, gerente de proyectos, indicó que la organización, con sus 380 centros tecnológicos en más de 22 países, incentiva la inclusión digital.

“Cuando preparamos mejor a las personas ellos crean mejores cualificaciones para desempeñar un trajo y de esta manera mejorarán su calidad de vida”, agregó.

La entrega de estos premios es un reconocimiento al papel que el sector privado desempeña en el desarrollo sostenible de la región.

La ceremonia fue presidida por El secretario general de la OEA y Enrique García, Presidente del Directorio de The Trust for the Americas. Contó con la participación de embajadores de la región y representantes del gobierno de Estados Unidos y empresas de la región.