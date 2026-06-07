¿Cómo murió Víctor Hugo Quero? Abogado denuncia incongruencias y “simulación de justicia” de Venezuela

En el programa La Tarde de NTN24, Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y exdirector de actuación procesal del Ministerio público venezolano, analizó las omisiones en el caso del preso político fallecido a manos del régimen de Venezuela, Víctor Hugo Quero Navas.

“El Estado venezolano (encubre) los crímenes de lesa humanidad, tenemos un crimen de lesa humanidad, como es el crimen de desaparición forzada de Víctor Hugo Quero”, aseguró el abogado.

“Ninguno de los organismos dio respuesta a su madre”, recalcó Mundaray, en referencia a que Carmen Navas paso más de un año recorriendo cárceles y tribunales para buscar a su hijo, sin saber que Víctor Quero ya había fallecido.

El abogado expone que el informe del régimen “tiene una data de muerte entre los 10 meses y 12 meses, sin explicar la metodología que utilizaron para eso”.

En ese contexto, sentenció contundentemente que “lo que hay acá es una simulación de justicia” por parte del régimen de Venezuela.