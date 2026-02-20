"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

La reciente ley de amnistía sancionada en Venezuela ha generado reacciones encontradas entre familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos. Aunque la medida beneficiará a algunos perseguidos políticos, especialmente a los detenidos tras las elecciones del 28 de julio de 2024, más de 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, entre ellas 185 militares que quedan excluidos de la norma.

Según el último registro de la ONG Foro Penal hasta el 18 de febrero, se han comprobado 442 excarcelaciones, pero en las prisiones del régimen aún permanecen más de 600 personas encarceladas por motivos políticos, incluidas cerca de 80 mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años.

Una de las críticas más graves a la ley es que de los 28 años que supuestamente debería abarcar —desde enero de 1999 hasta su publicación—, 15 años quedan completamente excluidos. La norma no menciona los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022 ni lo transcurrido de 2025.

Cuando se suman los meses específicos que la ley contempla, apenas totalizan 20 meses de casi 28 años. Foro Penal denuncia que esta exclusión deliberada afecta principalmente a militares y civiles relacionados con acciones que el régimen ha calificado como supuestos intentos de golpe de Estado.

El caso de Jonathan Rafael Franco Quiñones, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, ilustra la gravedad de la situación. Su madre, Francis Quiñones, pudo verlo recientemente tras casi seis meses de incomunicación.

"Mi hijo está irreconocible, calculo que ha bajado como 40 kilos, ha perdido toda su masa muscular, aparte de eso está desorientado", denunció Quiñones en La Noche de NTN24.

“No se dio cuenta de que estaba hablando con su mamá”, agregó.

Francis Quiñones lamentó que la ley de amnistía no acobije a su hijo. “Gritamos de emoción, le dije a mis familiares que pronto vamos a tener a nuestro hijo con nosotros y nos salen con esto, con excluirlos”.

“Cómo vamos a hablar de reconciliación si hay vacíos, no estamos hablando de justicia plena”, añadió.

Franco Quiñones lleva cinco años y nueve meses privado de la libertad. Los primeros cinco años y dos meses estuvo en el Helicoide, hasta que el 31 de julio de 2024 fue trasladado junto a 31 compañeros al Fuerte de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, que familiares describen como "una cárcel nazi" donde los prisioneros están en jaulas.

La ley excluye específicamente las "acciones graves a los derechos humanos", homicidio intencional, tráfico de estupefacientes, delitos de corrupción y, significativamente, a quienes hayan sido procesados por "promover, instigar o participar en acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" por parte de entidades extranjeras, una acusación sin base que abarca a la mayoría de los militares y policías apresados por el régimen venezolano.