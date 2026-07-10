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Elecciones en Colombia

Denuncian en Colombia que constreñimiento ejercido por grupos armados habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 tuvo acceso a la cifra de la Fundación Misión Colombia Transparente y conversó con los firmantes de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto patrón de constreñimiento electoral.

3.949.159 votos de los que obtuvo el excandidato presidencial oficialista en Colombia, Iván Cepeda, habrían sido producto del constreñimiento electoral de organizaciones criminales, es decir, como presunta consecuencia del "voto fusil" en las zonas de injerencia y control de organizaciones 'narcocriminales'.

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Esta cifra, conocida en exclusiva por el programa La Noche de NTN24, es de la Fundación Misión Colombia Transparente y representa el 31,07% del total de 12'708.712 votos que logró el candidato del presidente Gustavo Petro en los comicios presidenciales del 21 de junio en los que fue derrotado por Abelardo de la Espriella.

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Esos casi 4 millones de votos corresponden a una atipicidad electoral detectada por la fundación en 25.029 mesas instaladas en 5.654 puestos de votación de 520 municipios de todo el territorio nacional.

"Lo que hicimos fue un análisis de la votación de Iván Cepeda, dónde tuvo atipicidad. Entonces se miró la atipicidad en cuatro formas: de 70% a 80% de votación por mesas, de 80% a 90%, de 90% a 99% y del 100%, que fue sobre la que hubo mucho ruido al inicio de la jornada electoral", explicó a NTN24 Sergio Alzate, abogado y director de Misión Colombia Transparente.

Luego de analizar esos porcentajes, la fundación identificó cuántas de estas mesas estaban concentradas en zonas de alto riesgo electoral identificadas por la MOE o señaladas así por la Defensoría del Pueblo.

"Cuando cruzamos la información, evidenciamos que estos votos en estas mesas, en estos puestos y en estos municipios, coincidían plenamente con los municipios cocaleros, con los municipios de presencia de cada grupo, y luego hicimos entonces un conteo de cuántos votos efectivamente tuvo Cepeda de manera atípica con incidencia de estos grupos", detalló Alzate.

Es importante mencionar que Alzate presentó junto a otras tres personas una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación —a la que tuvo acceso NTN24— por el patrón de constreñimiento electoral que presuntamente ocurrió en beneficio del entonces candidato presidencial del Pacto Histórico.

Según la denuncia instaurada por la Fundación Misión Colombia Transparente los actores determinantes de este patrón criminal son las autodenominadas disidencias de las Farc al mando de "Iván Mordisco", los frentes criminales del cabecilla alias "Calarcá" y la autodenominada "Segunda Marquetalia" de alias "Iván Márquez".

Otros actores de dicho patrón criminal también incluyen a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera de Walter Mendoza, al igual que al Clan del Golfo y la designada organización terrorista ELN.

La acusación fue interpuesta directamente contra estas organizaciones criminales y contra el excandidato Iván Cepeda como presunto beneficiario del constreñimiento electoral denunciado.

Andrés Felipe "Gury" Rodríguez Puerta, concejal de Medellín por el partido político Centro Democrático, otro de los firmantes en la denuncia presentada en la Fiscalía, dijo también en NTN24 que este fue el resultado "de un trabajo muy juicioso" realizado "durante muchos años".

"Lamentablemente para el Pacto Histórico en esta ocasión no les funcionó la estrategia, aunque hayan movido la máquina de una manera distinta y con mayores recursos, con todo el peso del Estado y los recursos del Estado, y no solamente eso sino acompañado ya no de grupos delincuenciales que operaban desde las cárceles sino ya con los grupos activos", expresó Rodríguez.

Para David Toledo, abogado y líder político colombiano, el tercer firmante de la denuncia, aseguró que "Iván Cepeda y el petrismo en sí, en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, ha adelantado negociaciones con estos grupos delincuenciales".

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Según Toledo, "se han filtrado audios que muestran la cooperación entre estos grupos delincuenciales y el mismo Gobierno nacional", y citó pruebas como los audios que mencionó, además de videos, números de teléfono y nombre de las personas que integran esas estructuras criminales que están haciendo el delito de constreñimiento electoral.

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