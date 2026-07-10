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Viernes, 10 de julio de 2026
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Donald Trump

Trump lanza fuerte amenaza a Irán tras informes de supuesto plan para asesinarlo: dejó ordenes de “bombardear a niveles nunca antes vistos” si es atacado

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Presidente Donald Trump - Foto: EFE
La inteligencia internacional destapó un presunto plan para acabar con el presidente de los Estados unidos

Lejos de buscar un lenguaje diplomático la voluntad de Oriente Medio ha alcanzado un punto de no retorno, fuentes de inteligencia compartidas por aliados estratégicos señalan que el régimen de Irán habría estructurado un plan directo orientado a asesinar al mandatario Donald Trump.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a “niveles nunca antes vistos”, en caso de que sea asesinado.

“Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos”, declaró Trump en una entrevista con The New York Post. “He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”, añadió.

Pero la advertencia del presidente fue mucho más allá de la ruptura diplomática. Ante el riesgo contra su vida, Trump dejó una orden militar sin precedentes sobre la mesa:

o

“Si tocan a un estadounidense la respuesta será devastadora”, advirtió el mandatario dejando claro que la orden de bombardear a Irán a una escala jamás registrada busca desmantelar por completo la infraestructura estatal y de defensa del régimen islámico ante cualquier agresión.

Mientras la escalada incendiaria sacude los mercados globales y dispara los precios del petróleo por encima de los 72 dólares, los canales diplomáticos intentan evitar una guerra abierta en el estrecho de Ormuz.

o

Según fuentes oficiales de ambos países aún están manteniendo conversaciones en territorio neutral para tantear un posible freno a la crisis, aunque el Pentágono ha dejado claro que la vía de la fuerza está plenamente autorizada.

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