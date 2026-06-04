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Jueves, 04 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

"Todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente Petro": exministro de Defensa de Colombia

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rodrigo Rivera dijo también en El Informativo de NTN24 que "perder la primera vuelta desencajó" al oficialismo.

Rodrigo Rivera, exministro de Defensa de Colombia, exalto comisionado para la paz y exembajador del país ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, dijo en El Informativo de NTN24 que "todo el país y todo el mundo está viendo la desesperación del gobierno del presidente (Gustavo) Petro".

Las declaraciones de Rivera se dan después de que el mandatario colombiano desmontara junto al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, la propuesta de una asamblea constituyente, a propósito de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país en las que el candidato de oposición, Abelardo de la Espriella, sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta.

"El resultado de la primera vuelta no lo vieron venir. Se convirtió en un plebiscito frente al desgobierno de Petro y la respuesta de los ciudadanos fue abrumadora en contra de este gobierno. Perder la primera vuelta para ellos los desencajó", aseguró el exalto funcionario.

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Fruto de esa desesperación, según Rivera, es el desconocimiento de los resultados electorales de la primera vuelta y "el ataque al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de millones de colombianos que están en la campaña de Abelardo de la Espriella".

De acuerdo con el exministro, Petro y Cepeda, antes de la segunda vuelta que será el próximo 21 de junio, "van a tratar ahora de mentir y de engañar al pueblo para ver si el pueblo, por segunda vez, es susceptible de ser engañado y los acompañan a las urnas".

Rivera rechazó la participación del presidente Petro en política a propósito de sus pronunciamientos en favor de Cepeda. "Está prohibido expresamente, es un delito, y el presidente Petro y su gobierno y sus funcionarios lo están haciendo", remarcó.

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