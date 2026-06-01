Federación Colombiana de Fútbol responde a cuestionamientos de Iván Cepeda sobre uso de la camiseta de la selección en campaña

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) respondió este lunes a los cuestionamientos del candidato a la Presidencia de la República de Colombia, Iván Cepeda, sobre el uso de la camiseta de la selección en épocas de campaña electoral.

Cepeda, cabe resaltar, cuestionó en la mañana del domingo el uso de la camiseta de la selección Colombia para lo que considera son "fine electorales" y solicitó a la Federación pronunciarse sobre su posición respecto a esto.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella acepta invitación a debate de candidatos presidenciales de Semana e insta a Iván Cepeda a reconocer los resultados y participar o

En una publicación en redes sociales, el candidato escribió: "como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral".

Ante esto, la FCF se pronunció por medio de un comunicado: "La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas".

El máximo organismo rector del fútbol en el país aclaró que, en los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, "desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación", se han iniciado las acciones legales correspondientes.

"Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial", explicó.

La entidad aseguró, no obstante, que "en reiteradas ocasiones" ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales, para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo.

"Lamentamos profundamente que la camiseta de la selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva", escribió la Federación.

La empresa que administra las selecciones de Colombia invitó a su vez a "mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia", así como a sus deportistas y a sus símbolos.

VEA TAMBIÉN Asistente técnico y exjugador no viaja con su selección al Mundial porque le negaron la visa o

"La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política", instó la Federación.