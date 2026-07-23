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Expresidente Zapatero asegura que las joyas halladas en su caja fuerte son un "regalo" de un país extranjero

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Las joyas y relojes de lujo fueron descubiertos en la caja fuerte de su oficina, y tasados en 1,3 millones de euros (1,47 millones de dólares) por la justicia.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero afirmó este jueves que las joyas halladas en su caja fuerte en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en su contra son "un regalo" de un país extranjero, al que no identificó.

Las joyas y relojes de lujo, uno de los aspectos más mediáticos de la causa contra el exdirigente socialista, fueron descubiertos en la caja fuerte de su oficina, y tasados en 1,3 millones de euros (1,47 millones de dólares) por la justicia.

Este descubrimiento le valió a Zapatero ser imputado por dos delitos adicionales de fraude fiscal y contrabando.

Se trata de "un regalo de cortesía personal, de hace muchos años", dijo Zapatero, presidente entre 2004 y 2011, en una entrevista en la televisión pública TVE, la primera que ofrece desde que se anunció la investigación a mediados de mayo.

"No voy a decir el país" de donde provienen, dijo, alegando que "lo tiene que saber primero la justicia".

Al ser preguntado sobre si debería haberlas rechazado, indicó: "Puede ser". "Seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento", apuntó.

Zapatero se negó en junio a explicar el origen de las joyas ante el juez de instrucción.

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La causa contra Zapatero se inscribe en el llamado caso "Plus Ultra", que examina si favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez acusa a Zapatero de ser el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para cobrar sobornos, en un caso que según la pesquisa policial tiene ramificaciones en Venezuela.

Uno de sus colaboradores más cercanos, el empresario Julio Martínez, afirmó el martes ante el juez que el exdirigente de izquierda, figura histórica y todavía muy respetada dentro del Partido Socialista español, sí intervino en ese rescate, según informaron medios españoles.

"No hablé con nadie (...) ni del gobierno, con ninguna autoridad pública (...) no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", afirmó Zapatero, reivindicando su "inocencia absoluta" y asegurando ser víctima de "un juicio paralelo" en los medios por las filtraciones de detalles de la causa.

Calificó de "invención absoluta" la supuesta orden que habría dado a sus colaboradores para crear una sociedad offshore en Dubái.

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