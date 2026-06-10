"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

En entrevista con NTN24, Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, se refirió a la polémica en el país por la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro en plena campaña electoral, una medida que fue promovida por la congresista oficialista Gloria Arizabaleta.

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Ramírez argumentó que se trató de una estrategia electoral del Gobierno y señaló que “todo lo que hace Petro está fríamente calculado”.

“Él es sobre todo un agitador, una persona que quiere desafiar permanentemente el Estado de derecho, que quiere desafiar permanentemente las instituciones y que no ha hecho otra cosa que burlarse realmente de su posición de jefe de Estado”, comentó.

La también excanciller arremetió contra la Administración actual y dejo que es “un Gobierno incompetente, manejado por gente absolutamente incompetente”.

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Respecto a la medida de suspensión, catalogó la medida de la representante a la Cámara del Pacto Histórico como “un chiste”, argumentando que una persona de manera individual no puede tomar dicha determinación.

“Esto es una facultad que tiene un cuerpo colegiado que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y eso tiene un proceso. Tiene que pasar por la Presidencia del Senado”, añadió.

Por otro lado, dijo que se trató de “una cortina de humo” para mantener a la opinión pública distraída mientras en el país se registran muertes contra campesinos y se vive una crisis de la seguridad.

“Los asuntos de fondo es lo que deberíamos estar discutiendo hoy, sobre esas condiciones de inseguridad que hay para ejercer el derecho al voto”, denunció.