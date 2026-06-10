Congresista que pedía suspender al presidente Gustavo Petro rectificó el auto y aclaró que medida debe ser votada en la Comisión de Acusaciones

La congresista colombiana Gloria Arizabaleta puso en manos de la Comisión de Acusaciones en pleno la solicitud de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, una medida que sacudió la política colombiana este miércoles 10 de junio.

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Ante la polémica, Arizabaleta emitió dos documentos en los que dejó por sentadas las medidas: el primero ordena la suspensión provisional del mandatario y el segundo remite a la Comisión de Acusación en pleno para que la decisión sea estudiada y votada.

Arizabaleta, representante a la Cámara del Pacto Histórico, aclaró que para que la suspensión sea efectiva esta entidad legislativa debe votarla según lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.

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En el primer auto radicado por la congresista se abría la puerta para que el caso llegara directamente al Senado, lo que también encendió el debate jurídico en el país al considerarse inconstitucional.

En esa línea, la congresista se echó para atrás y dejó claro que el procedimiento de suspensión debe ser primero discutido por la Comisión de Acusaciones y que, si tiene el visto bueno, ahí sí podría llegar al Senado que tendría la última palabra.