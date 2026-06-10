NTN24
Miércoles, 10 de junio de 2026
Miércoles, 10 de junio de 2026
Gustavo Petro

Congresista que pedía suspender al presidente Gustavo Petro rectificó el auto y aclaró que medida debe ser votada en la Comisión de Acusaciones

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro - Foto AFP
La legisladora precisa que para que la suspensión sea efectiva esta célula legislativa debe votarla según lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.

La congresista colombiana Gloria Arizabaleta puso en manos de la Comisión de Acusaciones en pleno la solicitud de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, una medida que sacudió la política colombiana este miércoles 10 de junio.

TE PUEDE INTERESAR:

o

Ante la polémica, Arizabaleta emitió dos documentos en los que dejó por sentadas las medidas: el primero ordena la suspensión provisional del mandatario y el segundo remite a la Comisión de Acusación en pleno para que la decisión sea estudiada y votada.

Arizabaleta, representante a la Cámara del Pacto Histórico, aclaró que para que la suspensión sea efectiva esta entidad legislativa debe votarla según lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.

o

En el primer auto radicado por la congresista se abría la puerta para que el caso llegara directamente al Senado, lo que también encendió el debate jurídico en el país al considerarse inconstitucional.

En esa línea, la congresista se echó para atrás y dejó claro que el procedimiento de suspensión debe ser primero discutido por la Comisión de Acusaciones y que, si tiene el visto bueno, ahí sí podría llegar al Senado que tendría la última palabra.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Política

Suspensión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Política

Ver más
José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"No vamos a tener interacción con Delcy Rodríguez, nuestra interacción con Venezuela será por la vía de EE. UU.": José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella

Ivan Cepeda - Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' - Fotos EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (EFE)
España

Dura derrota para el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones regionales de Andalucía

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
FC Barcelona (AFP)
España

Estrella de España y el FC Barcelona se pierde el Mundial por una fractura

El secretario de Estado Marco Rubio. (AFP)
Exiliados

"Es un paso positivo y alentador": Departamento de Estado de EE. UU. celebra el regreso de exiliados políticos a Venezuela y destaca plan para la transición democrática

Casa Blanca - Foto Canva/ Captura de video X: @WhiteHouse
Casa Blanca

"Cargando… esta noche": el inquietante video de expectativa publicado por la Casa Blanca con el sobrevuelo de un helicóptero

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es irreversible y no va a regresar sola": José Amalio Graterol ante visita de la líder democrática a Panamá

Régimen cubano y Donald Trump | Fotos AFP
Régimen cubano

“Su tiempo ha terminado”: experto advierte “ultimátum” de EE. UU. contra régimen cubano

Murió Totó la Momposina, la icónica cantante que llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo - EFE
Muerte

Murió Totó la Momposina, la icónica cantante que llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo

Kylian Mbappé y N’Golo Kanté | Foto: AFP
Kylian Mbappé

¿Ruptura en el vestuario? El gesto entre Kylian Mbappé y N’Golo Kanté que desata todo tipo de especulaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre