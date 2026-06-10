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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Gustavo Petro

"Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña": Petro tras mensaje de apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Trump, aseguró este jueves que, si el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella gana las elecciones, "contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos".

El presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles luego de que su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, abiertamente reiterara su apoyo para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia al candidato Abelardo de la Espriella.

“Le solicito, como presidente de Colombia no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”, indicó el mandatario colombiano en respuesta al pronunciamiento de Trump.

En el mensaje Petro afirmó que las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, “sino sobre pactos por la vida y la libertad permanentes”. “Al presidente Donald Trump le informó que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros”, afirmó.

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“Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas en inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad, y está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto”, sostuvo.

Además sin pruebas, cuestionó “si un alto funcionario de los EEUU, llevando al gobierno de los EEUU a violar la constitución de Colombia, tiene interés en ganarse una mina de oro en el departamento del Cauca”.

“Mi función constitucional es defender la soberanía de Colombia, su libertad y los derechos y libertades de todo su pueblo. Cualquiera que gane tendrá mantendrá la amistad de hace más de dos siglos entre Colombia y los EEUU, uno porque su Patria es EEUU y otro porque su Patria es Colombia amante de la libertad y de la vida”, aseveró.

Trump, aseguró este jueves que, si el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella gana las elecciones, "contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos".

El mandatario norteamericano ratificó su apoyo a De la Espriella con un extenso mensaje en sus redes sociales en el que republicó el texto con el que había felicitado a De la Espriella tras conocer que este sorprendió en los resultados de la primera vuelta y agregó que Estados Unidos apoyaría su eventual mandato.

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"¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, 'El Tigre', Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", escribió Trump.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia enfrentará a De la Espriella con Iván Cepeda, candidato apoyado por Petro, el próximo domingo 21 de junio.

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