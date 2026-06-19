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Viernes, 19 de junio de 2026
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estrecho de Ormuz

Tráfico de buques en el estrecho de Ormuz alcanza su nivel más alto desde abril y tras inicio de acuerdo entre EE. UU. e Irán

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Embarcación navegando por el Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
Embarcación navegando por el Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: Pexels
Se trata del mayor número de barcos que cruzan esta vía estratégica en una sola jornada desde el 18 de abril, fecha en la que se observó una breve ventana de reapertura.

Un total de 25 buques comerciales cruzaron el estrecho de Ormuz este jueves, tras su reapertura gracias al acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán, según datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine, publicados este viernes.

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Se trata del mayor número de barcos que cruzan esta vía estratégica en una sola jornada desde el 18 de abril, fecha en la que se observó una breve ventana de reapertura.

El 18 de junio "observamos 25 cruces verificados de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, el número más elevado en una jornada desde el 18 de abril, y cinco veces más que la media diaria registrada los diez primeros días de junio", indicó en una nota de prensa AXSMarine.

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Antes de la guerra, unos 120 buques cruzaban cada día este estrecho, según la publicación naviera de referencia Lloyd's List. AXSMarine precisó que la media diaria de cruces desde inicios de marzo fue de 7,6.

Un 20% del petróleo y el gas natural licuado transitaban por esa vía marítima antes del inicio de la contienda el 28 de febrero.

Washington y Teherán firmaron esta semana un acuerdo marco para poner fin al conflicto en Oriente Medio, un enfrentamiento que había paralizado dicho cruce marítimo estratégico para el comercio de hidrocarburos.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que dejaron miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y provocaron fuertes perturbaciones en la economía mundial.

Estados Unidos levantó el jueves el bloqueo naval que había impuesto a los puertos iraníes para impedir la navegación de buques desde o hacia Irán.

Más de 500 buques comerciales siguen actualmente bloqueados en el Golfo, con alrededor de 11.000 marineros a bordo, según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

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