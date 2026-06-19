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Viernes, 19 de junio de 2026
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Régimen de Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán aplazaron encuentro que estaba pactado para este viernes en Suiza

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, y Donald Trump. (EFE)
Presidente del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, y Donald Trump. (EFE)
Las conversaciones tenían el objetivo de empezar a negociar en detalle, para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Suiza confirmó la postergación de las conversaciones previstas este viernes entre Irán y Estados Unidos para concretar su acuerdo, al tiempo que las hostilidades continúan en Líbano, y Teherán avisó de que responderá a cualquier vulneración de lo pactado.

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"Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, [y los mediadores] Catar y Pakistán, fueron pospuestas", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo en un comunicado, sin precisar una nueva fecha.

Unas horas antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había cancelado su viaje desde Washington.

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Tras la firma esta semana de un acuerdo marco entre Washington y Teherán, las conversaciones tenían el objetivo de empezar a negociar en detalle, para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El acuerdo marco otorga 60 días para concluir las negociaciones, que debían comenzar este viernes con una ceremonia en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna.

Sin embargo, JD Vance, representante de Estados Unidos, pospuso su viaje, al igual que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación ha sido decisiva.

"La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por el momento, el vicepresidente no partirá esta noche", anunció el jueves la Casa Blanca.

El acuerdo marco fue firmado el miércoles electrónicamente por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y por Donald Trump durante una recepción en el palacio de Versalles, en Francia.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró en un mensaje escrito el jueves que lo había aprobado, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", aseguró.

El negociador jefe iraní y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, avisó de que Teherán dará una "respuesta firme" en caso de "violación" del protocolo de acuerdo o de "demandas excesivas".

"Ya se llevaron una bofetada durante la guerra; si quieren aventurarse otra vez en ese camino, la bofetada será mayor", escribió en su cuenta en X.

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En los últimos días el tráfico se ha reanudado en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, bloqueado a la vez por Irán y por el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

Sin embargo, el otro frente del conflicto, Líbano, sigue activo. Al menos 18 personas murieron durante la madrugada del viernes en bombardeos israelíes en el sur del país, en una decena de localidades próximas a Nabatiyeh, según la agencia oficial NNA.

Israel a su vez anunció la muerte de cuatro de sus soldados. "Todo Líbano debe arder", dijo poco después el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.

Pese al anuncio el lunes del acuerdo marco, Israel ha continuado sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá. Irán insiste en que cualquier acuerdo definitivo debe incluir el fin de las hostilidades en este país.

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