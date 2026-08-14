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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Mineros

Tragedia en Colombia: seis trabajadores murieron tras una explosión en una mina

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Mina en Colombia (AFP)
Mina en Colombia (AFP)
En la zona carbonífera cercana a Bogotá operan cientos de pequeñas minas artesanales.

Autoridades colombianas reportaron este viernes la muerte de seis trabajadores de una mina en el centro del país luego de quedar atrapados por una explosión.

El hecho ocurre la misma semana de un potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió principalmente al occidente de la nación sudamericana y cuando equipos de rescate son movilizados a las zonas más afectadas por el sismo del lunes.

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"Lamentamos informar que las seis personas atrapadas en la mina El Porvenir 1, en Cucunubá, fueron halladas sin vida tras culminar las labores de rescate", escribió en redes sociales el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Asimismo, el gobernador confirmó que un séptimo trabajador "logró salir por sus propios medios".

Las víctimas, según el reporte de la Gobernación, son:

  • Duvan Ferney Rodríguez
  • Cristian de Jesús Contreras Latorre
  • Sebastián Contreras Latorre
  • Eduard Alexander Díaz
  • Yerson Mauricio Rojas
  • Jhon Mario Triviño Serna

En la zona carbonífera cercana a Bogotá operan cientos de pequeñas minas artesanales, en ocasiones ilegales o con permisos vencidos, donde las explosiones por acumulación de gases son frecuentes.

El funcionario añadió que la mina era investigada por la Agencia Nacional de Minería, que ordenó su suspensión por aspectos de seguridad.

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