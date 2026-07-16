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Jueves, 16 de julio de 2026
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SpaceX

Así fue como SpaceX canceló de manera abrupta su vuelo de prueba del cohete Starship cuando el propulsor comenzó a encenderse

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lanzamiento fallido de Starship de SpaceX - Foto: AFP
Lanzamiento fallido de Starship de SpaceX - Foto: AFP
En video quedó registrado el momento en el que queda abortada la misión por algunas fallas.

SpaceX canceló este jueves lo que iba a ser el primer vuelo del cohete Starship desde que la empresa salió a bolsa, abortándolo de forma abrupta justo cuando el propulsor comenzaba a encenderse.

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"Algunos de los motores no arrancaron, lo que activó una cancelación automática del lanzamiento. Ahora estamos descargando el propelente. Próximo intento de lanzamiento, esperemos, (será) en unos días", escribió el director de la compañía, Elon Musk, en X.

El lanzamiento estaba programado para última hora de la tarde del jueves en el decimotercer vuelo del cohete.

Este sería el primer vuelo de prueba después de que SpaceX salió a bolsa en Wall Street en junio, con una oferta pública inicial récord.

Los objetivos del vuelo serían similares a los de un viaje en gran parte exitoso realizado en mayo, en el que se estrenó la última versión del potente Starship, su modelo de tercera generación.

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Los objetivos de esa prueba eran esencialmente demostrar los nuevos diseños en vuelo.

Sin embargo, no estuvo exenta de algunos contratiempos, entre ellos problemas en los motores del propulsor Super Heavy que obligaron a un impacto en el Golfo de México en lugar de un regreso de precisión.

La empresa afirmó que "se han realizado varias modificaciones en el hardware y el software para resolver los problemas observados en el vuelo anterior".

La próxima vez SpaceX aspirará a llevar a cabo sin contratiempos el lanzamiento, el ascenso, la separación de etapas, la quema de retorno y la quema de aterrizaje del propulsor en altamar.

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Hay mucho en juego con el progreso de SpaceX: la compañía tiene un contrato con la NASA para producir una versión modificada de Starship que sirva como sistema de alunizaje.

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