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Viernes, 05 de junio de 2026
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Explosión

Encontraron muertos a cinco mineros que estaban atrapados en una mina de Colombia: rescatistas buscan a una persona más

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosión en una mina en Colombia - Foto de referencia AFP
Explosión en una mina en Colombia - Foto de referencia AFP
La Agencia Nacional de Minería informó en X que los rescatistas hallaron los cinco cuerpos tras horas de búsqueda.

La Agencia Nacional de Minería de Colombia confirmó la muerte de cinco mineros que estaban atrapados en una mina luego de una explosión en el lugar, lo que eleva la cifra de muertos a seis.

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Los cinco trabajadores se encontraban desaparecidos desde el jueves tras la detonación causada por la acumulación de gas metano en Sutatausa, un poblado a unos 74 kilómetros de Bogotá.

Este viernes, la Agencia Nacional de Minería informó en X que los rescatistas hallaron los cinco cuerpos tras horas de búsqueda. Un sexto cuerpo había sido hallado poco después de la detonación.

Cabe mencionar que un minero más aún está atrapado, aunque la entidad no especifica si también falleció.

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“A esta hora nuestros equipos de Salvamento Minero continúan trabajando en la evacuación de un trabajador más que permanece en la mina, en coordinación con las autoridades competentes”, detalló.

Finalmente, la entidad lamentó lo sucedido y le expresó a las familias, amigos y compañeros de las víctimas toda la solidaridad.

En el municipio de Sutatausa, la economía de las familias gira en torno a la extracción de este mineral. En dicha zona son frecuentes las explosiones por acumulación de gases en el interior de los socavones.

Precisamente, el mes pasado otras dos explosiones, una de ellas también en Sutatausa, dejaron 13 mineros muertos.

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