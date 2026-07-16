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Jueves, 16 de julio de 2026
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Chile

Miles de personas se quedan sin luz en Chile tras fuertes lluvias y vientos que dejan al menos tres muertoss

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fuertes lluvias en Arauco, sur de Chile - Foto: AFP
Fuertes lluvias en Arauco, sur de Chile - Foto: AFP
El temporal, que empezó la tarde del miércoles y se extenderá al menos hasta el domingo, ha dejado por tres muertos y 48 damnificados, la mayoría en el sur del país.

Más de medio millón de personas quedaron sin luz este jueves en Chile, en medio de un temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos que afecta a 10 de las 16 regiones del país, informó el gobierno.

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El temporal, que empezó la tarde del miércoles y se extenderá al menos hasta el domingo, ha dejado por tres muertos y 48 damnificados, la mayoría en el sur del país.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron cómo el mar inundó una zona residencial costera en la región del Biobío, a unos 500 km al sur de la capital.

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Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva.

"La afectación a nivel nacional es de 590.824 clientes sin suministro eléctrico, lo cual representa un 7,3%" del país, aseguró el ministerio de Energía en su cuenta en X.

El gobierno de José Antonio Kast desplegó equipos de emergencia en distintas regiones para evitar mayores daños.

"Hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación", dijo este jueves el presidente en una actividad en una comunidad periférica de la capital.

El gobierno decretó además la suspensión de clases para el viernes en nueve regiones afectadas.

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Según Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

"Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", aseguró.

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