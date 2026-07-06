Tristeza en el mundo del pop: murió la cantante Lauren Bennett, recordada por prestar su voz en el éxito global Party Rock Anthem junto al dúo LMFAO

La escena del pop se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la cantante, bailarina y modelo británica Lauren Bennett a los 37 años.

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Lamentablemente la noticia se dio a conocer a través de un emotivo comunicado por las integrantes de G.R.L., el grupo femenino del que ella fue miembro fundadora.

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“Tenemos el corazón roto y no podemos empezar a expresar lo mucho que significó para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchas personas, y la extrañaremos profundamente. Siempre será recordada con amor. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”, se lee en el texto firmado por Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen”.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el lugar donde ocurrió el deceso o si habrá algún homenaje público en su memoria.

Y en el comunicado el grupo pidió respeto por la familia y los seres queridos de la cantante durante este momento de duelo.