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Domingo, 05 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Familiares de venezolanos atrapados entre los escombros aceptaron la utilización de maquinaria para agilizar los labores de búsqueda y rescate

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Maquinaria en Venezuela | Foto: AFP
Maquinaria en Venezuela | Foto: AFP
Cientos de edificios y casas han sido marcados en las zonas devastadas con las letras "DM" que indican que deben ser demolidas.

Luego de varios días de incansables trabajos de búsqueda entre los escombros, familiares de personas que quedaron atrapadas por el doble terremoto en Venezuela aceptaron la utilización de maquinaria pesada para la recuperasion de los cuerpos.

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Voluntarios venezolanos continúan trabajando en los edificios colpasados por el doblete sísmico con la esperanza de encontrar sobrevivientes en el estado de La Guaira, la zona más afectada en el país.

Ahora excavadoras, retroexcavadoras y camiones para avanzar en la remoción de escombros serán usados para recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo las edificaciones destruidas.

Cientos de edificios y casas han sido marcados en las zonas devastadas con las letras "DM" que indican que deben ser demolidas.

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En el lugar varios rescatistas de Protección Civil descansan bajo un toldo, donde los médicos les suministran un polivitamínico vía intravenosa. Esperan que las máquinas hagan su trabajo y se pueda localizar algún cuerpo para activar el operativo de recuperación.

El uso de maquinaria ayudará a que las labores de búsqueda y rescate sean más rápidas para las brigadas que se encuentran en la zona cuando el reloj para que los socorristas extranjeros abandonen el país empieza a correr.

En las calles de La Guaira cada vez son menos los socorristas extranjeros en trabajos de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comienzan a preparar su partida, dijeron sus equipos el sábado.

Entre ellos están el equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y equipos de Florida y Virginia, informaron sus integrantes a la AFP. La ventana para encontrar sobrevivientes en este tipo de eventos se cierra a las 72 horas o tres días.

Esto en medio del aumento del número de víctimas mortales que deja el doble terremoto que azotó al país sudamericano el pasado 24 de junio. En las últimas horas el régimen venezolano informó que ya hay 2.954 muertos y 16.592 heridos por el doble sismo que sumió al país en el luto.

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