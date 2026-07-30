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Jueves, 30 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Mural en Caracas que rendía tributo al perro rescatista 'Tsunami' fue vandalizado

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Mural de 'Tsunami' vandalizado / Foto de 'Tsunami', el perro rescatista - X
Mural de 'Tsunami' vandalizado / Foto de 'Tsunami', el perro rescatista - X
La obra que se encuentra en la Universidad Central de Venezuela (UCV), diseñada por el artista Giordanni Sánchez, sufrió daños.

El mural realizado en homenaje a 'Tsunami', el perro que participó en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes luego de los devastadores terremotos, fue objeto de actos vandálicos.

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La obra que se encuentra en la Universidad Central de Venezuela (UCV), diseñada por el artista Giordanni Sánchez, sufrió daños que fueron denunciados por usuarios en redes sociales. El mural fue cubierto parcialmente con pintura negra.

Tsunami, un border collie venezolano de 9 años, ha participado activamente en las operaciones de rescate, colaborando en la búsqueda de personas tanto entre los escombros como en las zonas aledañas.

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Gracias a las tareas de rastreo de 'Tsunami', se logró el rescate de un hombre de 60 años, quien se encontraba bajo los escombros de un edificio en la urbanización de San Bernardino, en Caracas. Tras días de intensa labor en las zonas afectadas, Tsunami concluyó su labor.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

 

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