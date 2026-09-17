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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Medellín

Alcalde Federico Gutiérrez confirma la expulsión de 17 ciudadanos venezolanos con antecedentes penales en Medellín

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Medellín anunció la expulsión de 17 venezolanos de Colombia- Foto: tomada de X @FicoGutierrez
Medellín anunció la expulsión de 17 venezolanos de Colombia- Foto: tomada de X @FicoGutierrez
La administración local ratificó que mantendrá los controles articulados para deportar a extranjeros que delincan.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó de manera oficial la expulsión del territorio nacional de 17 ciudadanos de nacionalidad venezolana, tras verificarse su historial delictivo y registrar antecedentes por hurto, microtráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y alteración del orden público en la capital antioqueña.

A través de un pronunciamiento en sus canales oficiales, el mandatario local detalló que el procedimiento administrativo y migratorio concluyó con el traslado de los involucrados hasta Venezuela.

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Dentro del grupo deportado, las autoridades detectaron a tres individuos con órdenes de captura vigentes en su país de origen por delitos de alta severidad como homicidio, secuestro y hurto agravado, así como a un individuo que suplantaba la investidura sacerdotal para cometer estafas en el espacio público.

“El que venga a Medellín a trabajar, a invertir y a hacer las cosas bien, siempre será bienvenido; pero el que venga a delinquir no, aquí no tiene espacio”, aseveró el alcalde Federico Gutiérrez al balancear el operativo.

La expulsión del grupo de extranjeros subraya la determinación del gobierno municipal por mantener la seguridad y el control territorial en Medellín.

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Al combinar el cruce de inteligencia con la aplicación rigurosa de la legislación migratoria, la administración local busca disuadir la comisión de delitos y enviar un mensaje contundente de apoyo a la migración regularizada frente a las estructuras criminales en la región.

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