NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Argentina

Argentina denuncia penalmente empresa israelense Navitas por operar en Malvinas

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Islas Malvinas (Canva)
Islas Malvinas (Canva)
Una ley de 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación y prisión de hasta 15 años para quienes realicen estas operaciones sin autorización argentina.

El gobierno argentino denunció penalmente a empresas vinculadas a la israelí Navitas por realizar bajo licencia británica la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas, territorio que considera propio y está bajo disputa de soberanía con el Reino Unido, informó el martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

"La denuncia penal fue presentada ayer (lunes) contra las empresas que participan en la exploración y explotación ilegal de la cuenca Malvinas norte", dijo Ravier.

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, según un comunicado del gobierno difundido la noche del lunes.

Argentina sostiene que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido (en las Malvinas, ndlr) para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte", señala el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

o

Una ley de 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación y prisión de hasta 15 años para quienes realicen estas operaciones sin autorización argentina.

La demanda alcanzará a los accionistas y a "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes" y todos quienes "hubiesen intervenido en el hecho punible", agrega.

El gobierno de Milei, un aliado de Israel, impulsa además una ley para endurecer sanciones. La denuncia "constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía" sobre el archipiélago.

El gobierno también anunció medidas presupuestarias para concretar la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, un proyecto lanzado en 2022.

"No es de carácter bélico, sino un polo logístico", dijo Ravier al respecto.

La israelí Navitas y sus subsidiarias operan el proyecto Sea Lion, 220 km al norte de las Islas Malvinas, en asociación con la británica Rockhopper. La extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028, anunciaron las compañías.

Argentina ya había sancionado a la británica Rockhopper en 2013 con una inhabilitación por 20 años para operar en territorio argentino por considerar "ilegales y clandestinas" sus operaciones y a Navitas por un período igual en abril de 2022.

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral por el que libraron una guerra en 1982 que se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino tras 74 días de combates que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Temas relacionados:

Argentina

Malvinas

Empresas

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el narcoentierro del narcoinfluencer "Bendito Menor": como en la época de Pablo Escobar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gran inversión: El ambicioso plan de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Impactantes imágenes del nuevo golpe de Estados Unidos a los grupos criminales en el Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Manejo de drones en escuela clandestina, nueva maniobra de reclutamiento de las disidencias (FARC)

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN - Foto AFP
ELN

Sanguinaria y despiadada, así es la jefe del ELN Silvana Guerrero, objetivo prioritario del Gobierno De la Espriella

Perkins Rocha | Foto: AFP
Perkins Rocha

"Quisimos el cambio y ese solo hecho nos convirtió en enemigos del sistema chavista": Perkins Rocha

Abelardo de la Espriella/ Marco Rubio - Fotos EFE
Marco Rubio

"Seguridad regional y lucha contra el narcoterrorismo": experto sobre agenda de Marco Rubio en su visita a Colombia

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Acuerdo petrolero

Experto sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela: “Es un mal anuncio, no cumple ninguna de las expectativas”

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei - AFP - EFE
Argentina

Tensión entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas: Milei pide actuar con "firmeza y serenidad"

Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

Así fue como en pleno avión seguidores de Abelardo De la Espriella le gritaron Gustavo Petro "Firmes por la patria"

Vigilia por los presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Presos políticos

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Devastador terremoto en Cali, Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Jugador del Deportivo Cali sufrió fractura tras intentar huir de su vivienda en medio del trágico terremoto en Colombia

Jugadores de la Selección Argentina | Foto: AFP
Manchester City

Jugador de la Selección Argentina que disputó el Mundial fichará por el Manchester City tras acuerdo por más de 140 millones de euros

Javier Milei - AFP - EFE
Argentina

Tensión entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas: Milei pide actuar con "firmeza y serenidad"

Enfrentamiento entre jugadores de Argentina y España durante la final de la Copa del Mundo 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

Futbolista de la selección de Argentina considera exagerado el castigo emitido por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial ante España

Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Gustavo Petro

Así fue como en pleno avión seguidores de Abelardo De la Espriella le gritaron Gustavo Petro "Firmes por la patria"

Vigilia por los presos políticos en Venezuela-Foto: EFE
Presos políticos

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

ministra de Industria de Canadá Mélanie Joly rechaza la propuesta de Donald Trump- Foto: captura de pantalla de Truth Social ilustración Canva
Canadá

Canadá rechaza la propuesta de Donald Trump de renombrar el lago Ontario como “lago América”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023