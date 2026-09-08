Argentina denuncia penalmente empresa israelense Navitas por operar en Malvinas

El gobierno argentino denunció penalmente a empresas vinculadas a la israelí Navitas por realizar bajo licencia británica la exploración hidrocarburífera en la cuenca norte de las Islas Malvinas, territorio que considera propio y está bajo disputa de soberanía con el Reino Unido, informó el martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

"La denuncia penal fue presentada ayer (lunes) contra las empresas que participan en la exploración y explotación ilegal de la cuenca Malvinas norte", dijo Ravier.

La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd, según un comunicado del gobierno difundido la noche del lunes.

Argentina sostiene que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido (en las Malvinas, ndlr) para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte", señala el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

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Una ley de 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación y prisión de hasta 15 años para quienes realicen estas operaciones sin autorización argentina.

La demanda alcanzará a los accionistas y a "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes" y todos quienes "hubiesen intervenido en el hecho punible", agrega.

El gobierno de Milei, un aliado de Israel, impulsa además una ley para endurecer sanciones. La denuncia "constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía" sobre el archipiélago.

El gobierno también anunció medidas presupuestarias para concretar la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, un proyecto lanzado en 2022.

"No es de carácter bélico, sino un polo logístico", dijo Ravier al respecto.

La israelí Navitas y sus subsidiarias operan el proyecto Sea Lion, 220 km al norte de las Islas Malvinas, en asociación con la británica Rockhopper. La extracción de petróleo está prevista para marzo de 2028, anunciaron las compañías.

Argentina ya había sancionado a la británica Rockhopper en 2013 con una inhabilitación por 20 años para operar en territorio argentino por considerar "ilegales y clandestinas" sus operaciones y a Navitas por un período igual en abril de 2022.

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral por el que libraron una guerra en 1982 que se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino tras 74 días de combates que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos.