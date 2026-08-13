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Viernes, 14 de agosto de 2026
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República Dominicana

República Dominicana expulsó a nueve miembros de la embajada de Cuba y sus familias

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Embajada de Cuba en república Dominicana - Foto: EFE
Embajada de Cuba en república Dominicana - Foto: EFE
El anuncio se hizo el día que Cuba celebra el centenario del natalicio del dictador Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016.

República Dominicana solicitó el retiro de nueve miembros de la embajada de Cuba y les dio un plazo de siete días para abandonar el país junto con sus familias, informó este jueves la cancillería.

La diplomacia dominicana no explicó los motivos de la decisión, pero afirmó que está sustentada en la Convención de Viena. Tampoco especificó quiénes son los funcionarios de la representación diplomática expulsados.

"El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares", dijo la cancillería en un comunicado.

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El anuncio se hizo el día que Cuba celebra el centenario del natalicio del dictador Fidel Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016.

El embajador del régimen cubano, Ángel Arzuaga, dijo este jueves más temprano a Listín Diario que la cancillería no le había informado sobre el retiro del personal.

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En diciembre pasado, el gobierno de derecha del presidente Luis Abinader había excluido a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se celebraría en Punta Cana y que finalmente fue suspendida.

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