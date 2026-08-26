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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Donald Trump

Trump atribuye a Joe Biden la muerte de los 13 militares norteamericanos en Kabul al cumplirse cinco años del atentado

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump acusa a la administración demócrata de la incompetencia que provocó el ataque en el aeropuerto de Kabul en 2021.

Al cumplirse exactamente cinco años del mortífero ataque en el aeropuerto de Kabul, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra su antecesor, Joe Biden, atribuyéndole la responsabilidad directa por la muerte de 13 militares estadounidense durante la retirado de las tropas de Afganistán en agosto de 2021.

A Través de un pronunciamiento en su red social Truth Social, el mandatario tildó la operación de evacuación de “catástrofe totalmente mal gestionada”.

“Dejó indefensos a nuestros maravillosos militares y permitió a los talibanes liberar a miles de terroristas y criminales sanguinarios que se encontraban recluidos en la prisión de Bagram”.

Aunque el acuerdo inicial para el repliegue militar de Afganistán fue firmado durante su primer mandato (2027-2021). Trump centró sus ataques en la ejecución llevada a cabo por la administración demócrata, acusando al partido rival de deshonrar y descuidar el dolor de las familias de las víctimas.

En su mensaje de homenaje a los caídos, a quienes definió como “valientes héroes”, el presidente aseguró haber cumplido la promesa empeñada a los familiares tras su retorno a la Casa Blanca.

Trump sostuvo que bajo su actual administración se logró ubicar y arrestar al estratega detrás de la acción terrorista en la capital afgana.

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La detonación suicida ocurrió el 26 de agosto de 2021 en la puerta Abbey Gate del aeropuerto Hamid Karzai, en medio del caótico operativo de evacuación posterior a la toma del poder por parte de los talibanes.

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El ataque, reivindicado por el brazo local del Estado Islámico (ISIS-K), se cobró la vida de los 13 efectivos norteamericanos y de más de 160 civiles afganos. Informes legislativos previos de la Cámara de Representantes concluyeron que precipitar la salida del personal militar generó fallas operativas evitables durante el proceso de repliegue.

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