Trump saca su lado futbolero y apunta contra el DT de Inglaterra: "cogieron a su mejor jugador para ponerlo a defender"

En una recepción junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva York, Trump sacó su lado más futbolero y se abrió sobre sus opiniones acerca del Mundial 2026.

El presidente estadounidense se sumó este viernes a la larga lista de críticos de la táctica empleada por Inglaterra en la semifinal del Mundial, en la que cayó 2-1 contra Argentina.

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En una crítica leve a la decisión del entrenador alemán Thomas Tuchel de adoptar un planteamiento defensivo después de que Inglaterra se adelantara en el marcador frente a Argentina, el mandatario aseguró que, aunque no sabe de fútbol, el movimiento le causó molestia.

Trump se refirió específicamente al capitán de Inglaterra, Harry Kane, de quien recordó ser su compañero de golf hace más de un año: "Tienen un gran jugador en Inglaterra, con el que jugué al golf: Harry", dijo.

"Quizás cometieron un error al convertirlo en un jugador defensivo. ¿Qué sabré yo de fútbol?", añadió Trump.

"Se pusieron por delante y cogieron a su mejor jugador para ponerlo a defender. Hay que ser un poco ofensivos, ¿no? ¿Qué sabré yo de entrenar?", preguntó.

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Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, fue blanco de críticas por retirar a dos delanteros y dar entrada a defensas en la última media hora del partido contra Argentina, lo que obligó a Inglaterra a replegarse.

Lionel Messi aprovechó los espacios y dio las asistencias que condujeron a los dos goles argentinos, que clasificaron a los sudamericanos para la final del domingo frente a España.

Tuchel reiteró el viernes que mantenía sus decisiones tácticas. "No, no me arrepiento de mi decisión. Me pareció que nos habíamos vuelto demasiado pasivos", declaró.