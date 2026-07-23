La actividad en la totalidad de los puertos comerciales de Ucrania ha quedado completamente paralizada como consecuencia de la constante ofensiva con misiles y drones lanzada por las fuerzas rusas contra embarcaciones de carga e infraestructuras portuarias del mar Negro.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Agricultura ucraniano, Tarás Nisotski, quien detalló el rápido deterioro de las operaciones de navegación en las últimas horas.

“Ya ayer a los puertos entraron sólo cuatro o cinco barcos. A día de hoy la entrada de barcos se ha interrumpido completamente”, señaló el funcionario en declaraciones recogidas por la agencia local Ukrinform.

En las últimas jornadas, múltiples cargueros y petroleros han sido alcanzados por proyectiles en el mar Negro, provocando la destrucción de cargamentos, incendios a bordo y la muerte de varios miembros de las tripulaciones civiles.

Esta escalada armada sobre los puertos ucranianos se recrudeció luego de que las fuerzas de Kiev iniciaron ataques sistemáticos con aeronaves no tripuladas contra embarcaciones rusas que operan en puertos bajo el control de Moscú o zonas de Ucrania ocupadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, denunció públicamente a través de sus redes sociales que las acciones militares de Moscú representan una amenaza directa para la estabilidad de los mercados alimentarios en el mundo.

El Gobierno de Ucrania pidió una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esta reunión está programada para el 27 de julio. El motivo de esta solicitud es la gravedad de los acontecimientos. El Gobierno de Ucrania quiere tratar este asunto de manera urgente en la Organización de las Naciones Unidas.