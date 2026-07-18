Régimen de Irán ataca infraestructuras civiles como supuesta represalia a la séptima noche consecutiva de ataques de Estados Unidos

El régimen de Irán atacó infraestructuras civiles en el Golfo como supuesta represalia a la séptima noche de intensos ataques de Estados Unidos contra objetivos críticos de la dictadura de los ayatolás.

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Los ataques se produjeron un día después de que un asesor del líder supremo del régimen iraní amenazara con entrar en una "fase de ofensiva total" si los ataques de Estados Unidos continuaban más allá de "dos o tres días".

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En Kuwait, por ejemplo, los ataques del régimen de Irán tuvieron lugar por segundo día consecutivo, donde se vieron afectadas una central eléctrica y una planta desalinizadora.

Desde la reanudación de los ataques hace más de una semana, que puso fin al acuerdo marco del 17 de junio, las fuerzas del régimen iraní habían apuntado principalmente contra bases Estados Unidos

Pero la ofensiva se escaló cuando infraestructuras civiles fueron víctimas de los ataques pues, según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera y provocaron un incendio, así como el cierre de varias unidades de producción en una central eléctrica y de desalinización de agua.

Las autoridades condenaron "los repetidos ataques contra estas instalaciones vitales", que ponen de manifiesto "una actitud hostil sistemática" hacia "infraestructuras esenciales y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población civil".

Por su parte el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen "crímenes de guerra".

El régimen de Irán, entretanto, fue nuevamente bombardeado durante la noche y la ministra de Carreteras y Desarrollo Urbano del régimen, Farzaneh Sadegh, acusó al "enemigo" de apuntar a "las vías de comunicación y tránsito del país".

El ejército de Estados Unidos, por su parte, indicó que durante la noche atacó objetivos del régimen de Irán como "lugares de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y medios marítimos", sin mencionar infraestructuras civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido el martes que atacaría centrales eléctricas y puentes en Irán la próxima semana, a menos que los iraníes "se sienten a la mesa de negociaciones".

Los ataques, iniciados el 28 de febrero por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán para buscar frenar su programa nuclear, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de los ataques el 7 de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

Las ofensivas militares entre ambas partes son ya diarias y se han visto acompañadas de una serie de incidentes marítimos, principalmente en el estrecho de Ormuz.

La reapertura de esta vía estratégica por parte del régimen de Irán había sido uno de los principales logros del acuerdo destinado a conducir a la paz, pero el tráfico marítimo vuelve a estar prácticamente paralizado.

Cabe resaltar que casi una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transitaba por este estrecho antes de los ataques cruzados en Medio Oriente.

Con el nuevo bloqueo iraní, Estados Unidos volvió a imponer a su vez el bloqueo a los puertos iraníes que había levantado siguiendo el acuerdo marco.