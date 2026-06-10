Un avión de EE. UU. disparó contra un buque en el Golfo de Omán en plena tensión con el régimen de Irán por el derribo de un helicóptero

El Ejército de Estados Unidos reportó este miércoles que un avión suyo disparó contra un buque en el Golfo de Omán, un hecho que ocurre en plena tensión con el régimen de Irán por el derribo de un helicóptero.

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De acuerdo con el Comando Central, el ataque ocurrió a las 23:14 del 9 de junio, cuando fuerzas de Washington inmovilizaron un petrolero con bandera de Palaos que intentaba violar el bloqueo vigente a los puertos de Irán.

Se trató del buque M/T Settebello, cuya tripulación desobedeció repetidamente las instrucciones de las fuerzas de Estados Unidos.

De acuerdo con el Comando Central, ante la negativa del buque de obedecer las directrices, un avión estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del buque.

“Desde que se inició el bloqueo el 13 de abril, las fuerzas del CENTCOM han inmovilizado ocho embarcaciones que no acataron las normas, han desviado 134 que sí las acataron y han permitido el paso de 42 embarcaciones que prestan ayuda humanitaria”, detalló el mando militar.

El hecho ocurrió por segundo día consecutivo, luego de que otra embarcación violara el bloqueo vigente al intentar transportar petróleo desde Irán.

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Además, en momentos en los que Estados Unidos y el régimen de Irán llevaron a cabo bombardeos mutuos por el derribo de un helicóptero Apache de Estados Unidos cerca al estrecho de Ormuz.

Mientras que Washington atacó las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos cerca del estrecho de Ormuz, el régimen iraní bombardeó una base militar de EE. UU. en Baréin y amenazó con "respuestas más contundentes".

Los ataques mutuos ocurren cuando ambos mandos mantienen activo un débil alto al fuego que se encuentra vigente desde el 8 de abril, y mientras buscan poner el fin de la guerra mediante una infructuosa negociación.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán estalló el 28 de febrero cuando Washington e Israel atacaron objetivos del régimen islámico y mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.