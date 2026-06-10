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Miércoles, 10 de junio de 2026
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Departamento del Tesoro

EE. UU. anuncia nuevas sanciones contra personas y entidades "que han apoyado la adquisición de armas" en nombre del régimen de Irán

junio 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Guardia Revolucionaria Islámica del régimen de Irán - Foto EFE
Guardia Revolucionaria Islámica del régimen de Irán - Foto EFE
Las sanciones se dan en el marco de la denominada Operación Furia Económica contra los fondos del régimen "robados al pueblo iraní"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que la OFAC sancionó a nueve personas y entidades que han apoyado la adquisición de armas en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) del régimen de Irán.

Las sanciones, según indicó la entidad en un comunicado subido a su sitio web oficial, se dan en el marco de la que denominó la Operación Furia Económica como medida de máxima presión a la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos.

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"Mediante la Operación Furia Económica, el Departamento del Tesoro está desmantelando las redes de adquisición extranjeras que apoyan los esfuerzos del ejército iraní por adquirir armas", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el comunicado.

Bessent agregó que el Departamento congeló los activos del régimen iraní. "(El Departamento del Tesoro) ha afectado gravemente su economía y ha desmantelado la maquinaria bélica iraní. El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al ejército iraní", señaló.

Se trata de designaciones dentro de las que se encuentran personas y empresas con sede en China y Hong Kong que, según la entidad del Gobierno de Estados Unidos, facilitaron la adquisición de armas para el CGRI y el MODAFL, así como una empresa con sede en Hong Kong que opera dentro de la red bancaria clandestina del régimen de Irán.

Dicha compañía, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Departamento del Tesoro, intentó también realizar transacciones relacionadas con la adquisición de armas.

"La OFAC continúa atacando enérgicamente las redes financieras y de adquisición en el extranjero que sustentan la producción de armas y la proliferación de las capacidades de Irán, las cuales representan una amenaza para los estadounidenses y sus socios y aliados en todo el mundo", prosigue el escrito.

De manera simultánea a estas medidas de la OFAC, el Departamento de Estado anunció, por su parte, que está imponiendo sanciones a dos entidades y dos personas con sede en Irán y Bielorrusia en relación con las actividades del régimen de Irán relacionadas con armas convencionales.

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"El Departamento del Tesoro seguirá combatiendo enérgicamente tanto los esquemas tradicionales de evasión de sanciones como la explotación de activos digitales, al tiempo que continúa congelando los fondos robados al pueblo iraní", adelanta el comunicado.

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