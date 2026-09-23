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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Táchira

Un herido y pérdidas materiales dejó la explosión de tubería matriz en Táriba, estado Táchira

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosión de tubería matriz en Táriba, estado Táchira - Fotos: X
Explosión de tubería matriz en Táriba, estado Táchira - Fotos: X
En videos quedó registrado el momento en el que la avería produjo un impresionante chorro de agua que alcanzó varios metros de altura.

Una tubería matriz de 42 pulgadas del Acueducto Regional del Táchira (ART) sufrió una ruptura la tarde del martes 22 de septiembre de 2026.

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La situación provocó una fuerte corriente de agua que inundó calles y establecimientos comerciales en el sector Las Vegas de Táriba, municipio Cárdenas.

En videos quedó registrado el momento en el que la avería produjo un impresionante chorro de agua que alcanzó varios metros de altura.

Asimismo, se puede evidenciar cómo en cuestión de minutos generó la anegación de la zona comercial.

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Según reportan las autoridades, la emergencia también dejó daños materiales y una persona lesionada.

El lesionado fue identificado como Nelson Chacón, de 59 años, quien trabajaba como vigilante en una empresa ubicada en el sector.

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El trabajador recibió un golpe en la cabeza debido a las piedras que fueron proyectadas por la fuerza de la ruptura.

Chacón fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por su parte, como consecuencia de la avería, el suministro de agua potable tuvo que ser suspendido de manera temporal.

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