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Abelardo de la Espriella

Un hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano fueron capturados en megaoperativo de De la Espriella: el presidente los encaró y les dio la bienvenida a la “Patria Milagro”

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan al hijo e hijastro de Iván Rene Valenciano - Captura de pantalla de redes sociales
Capturan al hijo e hijastro de Iván Rene Valenciano - Captura de pantalla de redes sociales
Estarían implicados en la estructura La Roja, grupo criminal dedicado al hurto de relojes de alta gama en sectores de la ciudad.

Uno de los hijos y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano están entre los más de 100 capturados en el megaoperativo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, que contó con el acompañamiento del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, de 20 años, alias ‘Valenciano’ e hijo del futbolista, fue uno de los detenidos en estos procedimientos realizados por toda la ciudad contra delitos como los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

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Junto con él cayó Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias ‘Risas’, quien es hijastro del exgoleador. Tras estas detenciones, el mismo presidente los encaró y les dio la bienvenida a la “Patria Milagro”.

Cabe resaltar que ambos estarían implicados en la estructura La Roja, grupo criminal dedicado al hurto de relojes de alta gama en distintos sectores de la ciudad, por lo que tendrían cargos imputados por los delitos de hurto calificado y agravado, además de concierto para delinquir.

Asimismo, se hace énfasis en que esta estructura criminal opera en la comuna 8 (Villa Hermosa), donde ambos fueron capturados durante el megaoperativo realizado por las autoridades de Medellín en la madrugada del martes, que contó con la participación de centenares de policías.

Esta es la segunda captura de Jacobo de Jesús (el menor de los cinco hijos del exdelantero), quien fue detenido el 27 de junio de 2024 por presuntamente participar en un caso de robo a un establecimiento comercial del barrio Belén La Mota, en el suroccidente de Medellín.

Según los reportes de ese momento, a Jacobo lo habrían sorprendido movilizándose en una motocicleta que habría estado implicada en el robo a una panadería, en la que se hurtaron elementos avaluados en más de 14 millones de pesos.

Tras el proceso judicial que se le siguió a Jacobo, las autoridades finalmente determinaron imponerle una medida de detención domiciliaria, aunque la investigación de este caso continuó abierta.

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Según los reportes judiciales, el hijo de Valenciano formaría parte del grupo delincuencial La Roja desde hace más de cinco años, y el anterior hecho delictivo estaría relacionado con sus movimientos dentro de esta organización.

Se aclara que estas dos detenciones forman parte del conjunto de 10 órdenes de captura que se materializaron tras 10 diligencias de allanamiento realizadas únicamente en la comuna 8 de Medellín. En total, participaron 81 funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía.

Finalmente, se resalta que el operativo estuvo encabezado por el presidente de la República y que el balance informado por el mismo mandatario indica que se realizaron 135 capturas: 54 en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y cuatro aprehensiones adicionales.

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