"No estamos nominando a nadie para la santidad": Administración Trump defiende el perfil de Alejandro Betancourt para la industria petrolera, asegura que no enfrenta cargos en EE. UU.

Este martes, en una llamada con reporteros, un funcionario del Gobierno Trump habló sobre el controvertido acuerdo petrolero con el régimen venezolano con el que el país norteamericano se asegura el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de crudo.

Sin embargo, en medio del millonario movimiento surge el perfil de un polémico empresario venezolano salpicado por graves sospechas e investigaciones de corrupción, blanqueo de

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Alejandro Betancourt López, de 46 años, sería el principal intermediario entre Administración Trump y el régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

El perfil del polémico Betancourt sería para Estados Unidos una pieza importante por sus conocimientos del negocio petrolero venezolano y las relaciones con empresarios e inversores estadounidenses.

Aunque el nombre del empresario en el multimillonario movimiento es el principal foco de las críticas, el Gobierno de Estados Unidos defiende su decisión de incluirlo.

El funcionario, cuyo nombre no se reveló, aseguró que Betancourt no tiene delitos probados en Estados Unidos ni enfrenta cargos criminales.

"Lo investigamos a través de nuestro sistema; no enfrenta cargos en los Estados Unidos por violación de ninguna de nuestras leyes. De hecho, muchas de las investigaciones europeas sobre él fueron desencadenadas por algunas alegaciones hechas por los Estados Unidos", aseguró.

Y agregó: "Este es un operador probado. Si miran su historial (...) no estoy nominando a nadie para la santidad aquí. Lo que les estoy diciendo es que esta es una persona que, en el pasado, ha sido de ayuda para el gobierno de los Estados Unidos".

"Por ejemplo, estuvo alineado con Juan Guaidó y la oposición, y estuvo involucrado en esos esfuerzos en la primera administración para lograr un cambio allí. Eso, en consecuencia, lo distanció del régimen de Maduro, que en un momento dado quiso atentar contra su vida y ciertamente le quitó sus propiedades y su operación", dijo.

Y mencionó que Betancourt, luego pudo regresar "simplemente porque los convenció de hacerlo al ser un buen operador petrolero, independientemente de todas las demás cosas".

Asimismo, elogió sus conocimientos del negocio y valoró su aporte para el acuerdo:

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"Sabe cómo alcanzar la capacidad productiva, sabe cómo manejar este negocio, y eso fue lo que lo trajo de regreso como resultado. Tuvo un precio: tuvo que traer a un socio, lo cual desafortunadamente fue menos que ideal, pero fue exigido por Maduro. Así que esta es una oportunidad para asociarse en su lugar con los Estados Unidos de América, y de una manera que ponga en su lugar a alguien que es un operador probado y que puede cumplir con la capacidad de producción que se necesita", aseveró.

Finalmente, el funcionario volvió a justificar la decisión: "tomamos decisiones como esta en todo el mundo todo el tiempo. Quiero decir, la geopolítica a menudo no es la elección entre lo ideal y lo perfecto; a menudo se trata de intentar navegar hacia el mejor resultado y hay que trabajar con los factores que se tienen sobre la mesa".

Y aseguró que su perfil es el que "puede llevar estos campos a una capacidad productiva que genere el petróleo necesario para producir los ingresos necesarios para que Venezuela emerja de realmente 20 años de estar en el pozo”.