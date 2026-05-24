¿Raúl Castro podría terminar preso en Estados Unidos como Nicolas Maduro?

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de las operaciones que ha llevado a cabo Estados Unidos primero en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolas Maduro, y ahora con la que está llevando a cabo en Cuba, que comenzó igual que en Venezuela, con una fuerte presión y se sabe en qué terminó.

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Primero habló acerca de si Raúl Castro podría terminar como Maduro: “En el caso de Raúl Castro por su edad, su trayectoria y su desgaste político podría terminar en una negociación con Estados Unidos muy a su estilo, llegar al extremo si es necesario, pero me luce que en el caso cubano llegarán a una negociación que permita una transición”.

Posteriormente habló de una posibilidad de intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “No podemos descartarlo porque tiene un portaviones cerca a La Habana y nada es predecible en estas situaciones y menos con el señor Trump que tiene un estilo de negociación nada predecible, lo que pasa es que el desenlace en Venezuela implica una urgencia porque tiene un valor estratégico y geopolítico en el tema del petróleo, Cuba no tiene esto, pero tiene un valor político muy grande para Estados Unidos que es acabar con 67 años de oscurantismo”.

“Recuperar a Venezuela y restaurar a Cuba después de muchos años de autoritarismo sería sin duda alguna un hecho sin precedentes histórico para la administración Trump”, concluyó Orlando Viera.