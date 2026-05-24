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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Raúl Castro

¿Raúl Castro podría terminar preso en Estados Unidos como Nicolas Maduro?

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exembajador de Venezuela en Canadá Orlando Viera Blanco se refirió a este tema en NTN24 y explicó las ligeras diferencias en ambos operativos.

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de las operaciones que ha llevado a cabo Estados Unidos primero en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolas Maduro, y ahora con la que está llevando a cabo en Cuba, que comenzó igual que en Venezuela, con una fuerte presión y se sabe en qué terminó.

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Primero habló acerca de si Raúl Castro podría terminar como Maduro: “En el caso de Raúl Castro por su edad, su trayectoria y su desgaste político podría terminar en una negociación con Estados Unidos muy a su estilo, llegar al extremo si es necesario, pero me luce que en el caso cubano llegarán a una negociación que permita una transición”.

Posteriormente habló de una posibilidad de intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “No podemos descartarlo porque tiene un portaviones cerca a La Habana y nada es predecible en estas situaciones y menos con el señor Trump que tiene un estilo de negociación nada predecible, lo que pasa es que el desenlace en Venezuela implica una urgencia porque tiene un valor estratégico y geopolítico en el tema del petróleo, Cuba no tiene esto, pero tiene un valor político muy grande para Estados Unidos que es acabar con 67 años de oscurantismo”.

“Recuperar a Venezuela y restaurar a Cuba después de muchos años de autoritarismo sería sin duda alguna un hecho sin precedentes histórico para la administración Trump”, concluyó Orlando Viera.

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