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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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ICE

Amnistía Internacional exige desmantelar ICE por “violar derechos humanos en operativos migratorios”

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE-Foto: EFE
Agentes de ICE-Foto: EFE
La ONG exigió el desmantelamiento estructural del ICE, asegurando que el sistema responde a un entorno institucional impune y Xenófobo.

Amnistía Internacional presentó este jueves 24 de septiembre un exhaustivo informe en el que denuncia al Gobierno de Estados Unidos por la comisión de graves y continuadas violaciones de derechos humanos durante el despliegue de operativos migratorios federales ejecutados entre 2025 y 2026 en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis.

El documento, titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE”, fundamenta sus hallazgos en 154 entrevistas y el análisis técnico de más de 30 evidencias audiovisuales.

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Las pesquisas responsabilizan directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a otras agencias federales de incurrir en discriminación racial, agresiones físicas, represión de manifestaciones pacíficas y detenciones en régimen de incomunicación.

“Los homicidios ilícitos de Silverio Villegas González, Renee Good y Alex Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. La magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse mediante reajustes específicos; por ello, el fundamental desmantelamiento del ICE es necesario”, concluye la investigación de la organización no gubernamental.

El reporte sistematiza casos de disparos efectuados por agentes federales contra civiles, destacando los episodios en los que resultaron muertos o heridos ciudadanos como Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago, así como Alex Pretti, Renee Good y Julio César Sosa-Celis en Mineápolis.

Amnistía Internacional identificó la utilización de oficinas de campo y centros de procesamiento para mantener a personas incomunicadas de sus familias y abogados por períodos prolongados.

La ONG advirtió que el hacinamiento y la falta de garantías legales en estos recintos configuran tratos crueles e inhumanos que podrían asimilarse a actos de tortura o desaparición forzada.

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Al calificar el problema como un fallo estructural en lugar de un hecho aislado de conducta individual, la ONG insta a la comunidad internacional a presionar por la transformación radical del sistema de control migratorio norteamericano.

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