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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Caracas

Varias zonas de Caracas presentan fallas en el servicio de telefonía de Cantv

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Edificio de La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Edificio de La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Las principales demarcaciones residenciales y comerciales afectadas son: El Valle (parroquia), Coche (parroquia), Fuerte Tiuna (urbanización militar).

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó la suspensión temporal de sus servicios de telefonía fija e internet en varias zonas del suroeste de Caracas.

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Esto, debido a una incidencia técnica en las redes de distribución local de la empresa estatal de telecomunicaciones.

Las principales zonas residenciales y comerciales afectadas son: El Valle (parroquia), Coche (parroquia), Fuerte Tiuna (urbanización militar).

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En medio de la situación, el personal técnico de la corporación se desplegó en las mencionadas demarcaciones para ejecutar las maniobras pertinentes.

De acuerdo con la directiva de Cantv: "Se busca solventar la avería y restituir la conectividad en el menor tiempo posible".

Según reportes, para los suscriptores conectados mediante la infraestructura clásica de cobre, el servicio experimenta un deterioro notable.

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Las averías masivas y demoras son frecuentes debido a las interrupciones por robo de cableado, vandalismo, falta de mantenimiento o fallas climáticas.

Además, existen numerosas denuncias públicas sobre cobros ilegales o extorsiones por parte de supuestos "técnicos" para restablecer líneas cortadas de forma interna.

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