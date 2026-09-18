Varias zonas de Caracas presentan fallas en el servicio de telefonía de Cantv
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó la suspensión temporal de sus servicios de telefonía fija e internet en varias zonas del suroeste de Caracas.
Esto, debido a una incidencia técnica en las redes de distribución local de la empresa estatal de telecomunicaciones.
Las principales zonas residenciales y comerciales afectadas son: El Valle (parroquia), Coche (parroquia), Fuerte Tiuna (urbanización militar).
En medio de la situación, el personal técnico de la corporación se desplegó en las mencionadas demarcaciones para ejecutar las maniobras pertinentes.
De acuerdo con la directiva de Cantv: "Se busca solventar la avería y restituir la conectividad en el menor tiempo posible".
Según reportes, para los suscriptores conectados mediante la infraestructura clásica de cobre, el servicio experimenta un deterioro notable.
Las averías masivas y demoras son frecuentes debido a las interrupciones por robo de cableado, vandalismo, falta de mantenimiento o fallas climáticas.
Además, existen numerosas denuncias públicas sobre cobros ilegales o extorsiones por parte de supuestos "técnicos" para restablecer líneas cortadas de forma interna.