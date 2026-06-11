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Estados Unidos

Venezolanos rechazan pronunciamiento de Trump quien habló sobre "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Ciudadanos y familiares de presos políticos rechazan declaración del presidente Donald Trump cinco meses después de la extracción del dictador venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar que Venezuela se ha convertido en "un país feliz" tras la captura de Nicolás Maduro, mientras destacaba el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el régimen encabezado por Delcy Rodríguez y la extracción de petróleo venezolano.

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"Tenemos una gran relación con la gente de Venezuela. Tenemos muy buena relación con esta gente, con los venezolanos. Nos las llevamos muy bien con ellos. Fue un gran éxito. Fue una guerra de un día, de hecho, para ser exacto. Fueron 48 minutos de furia y se acabó", declaró Trump.

El mandatario añadió que "Venezuela está muy bien" y que "estamos extrayendo millones de barriles de petróleo de Venezuela".

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad que denuncian ciudadanos venezolanos. Después de cinco meses desde la salida de Maduro, el régimen continúa en Miraflores, los presos políticos permanecen en centros de detención y los salarios resultan insuficientes para la población.

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Yorhanis Guevara, hija de Julio Guevara, un coach venezolano que actualmente se encuentra detenido, expresó su rechazo a las afirmaciones de Trump.

"Honestamente, desde mi criterio propio opino que la felicidad debería ser parte de todos de forma voluntaria por todo el proceso tan doloroso, emocional y psicológico que está pasando en mi familia. No podría decir que me siento feliz y alegre porque ya mi papá tiene un año detenido. Es imposible decir que estoy feliz porque mi papá está preso", manifestó Guevara.

Por su parte, el sociólogo Samuel Pérez Hermida ofreció una perspectiva sobre las declaraciones del mandatario norteamericano.

"Hasta que las condiciones materiales, la economía venezolana no empiece a cambiar de una manera que pueda producir un impacto real sobre las condiciones de vida de la gente, difícilmente puede hablarse de felicidad", expresó.

El experto consideró que estas afirmaciones "tienen mucho más que ver con la situación política interna de los Estados Unidos" y están dirigidas a la base política de Trump de cara a las elecciones de medio término.

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