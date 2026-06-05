Nuevo llamado del Gobierno Trump al régimen de Delcy Rodríguez sobre presos políticos: liberación debe ser "inmediata e incondicional"

El Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos hizo un nuevo llamado al régimen de Delcy Rodríguez sobre la situación de los presos políticos que aún mantiene privados de la libertad de manera arbitraria.

En respuesta a NTN24, un portavoz del Departamento de Estado aseguró de manera confidencial que “la Administración Trump mantiene su compromiso de impulsar el plan de tres fases para la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática de Venezuela”.

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En esa línea, mencionó que desde Washington se sigue instando al régimen chavista para que agilice la “liberación inmediata e incondicional” de todos los presos políticos, al tiempo que aboga por el regreso de los venezolanos exiliados.

Dicho pronunciamiento se conoce luego de una profunda polémica y preocupación por el traslado de prisioneros políticos desde El Helicoide a otros centros de tortura del régimen en Venezuela.

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La dictadura chavista comenzó con los traslados inusuales mientras Washington aseguraba que dicha prisión ubicada en Caracas había sido cerrada.

Y es que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró ante el Congreso que el centro de torturas se había clausurado de manera definitiva, lo que generó una ola de rechazo a nivel internacional y la reacción del régimen chavista.

La reubicación de los primeros generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información y la movilización que ocurrió sin previo aviso.