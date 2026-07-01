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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Clement Turpin, árbitro central del partido Colombia vs Ghana - Foto: AFP
Clement Turpin, árbitro central del partido Colombia vs Ghana - Foto: AFP
Selección Colombia

Él es el árbitro francés encargado de impartir justicia en el juego entre Colombia y Ghana en el Mundial

julio 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
Un encuentro trascendental para ambas selecciones que buscan hacerse un lugar a los octavos de final de la cita orbital.

El próximo viernes la selección Colombia tendrá un nuevo reto en su participación mundialista, en la cual, sí o sí, deberá buscar la victoria ante su similar de Ghana en el juego válido por los dieciseisavos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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Previo a este encuentro y con dos días de anterioridad, la FIFA entregó los nombres de los hombres que impartirán justicia en los últimos tres partidos de esta fase del Mundial que se disputarán el próximo viernes 3 de julio.

Con la información compartida por el ente regulador del fútbol, la selección Colombia ya conoce el nombre del juez central y el cuerpo arbitral que dirigirán su encuentro ante el combinado africano de Ghana.

La terna arbitral que impartirá justicia en el juego entre los cafeteros y los africanos será francesa.

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Según la FIFA, el juez central del encuentro entre Colombia y Ghana será el árbitro central Clement Turpin, quien estará acompañado por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages.

Entre tanto, el español Alejandro Hernández será cuarto árbitro, mientras que su coterráneo José Enrique Naranjo será el juez de reserva.

¿Quién es Clement Turpin, árbitro central del juego entre Colombia y Ghana?

Clement Turpin, nacido en Ounlin, Francia, tiene 44 años. Se convirtió en árbitro internacional de la FIFA desde el 2010, año desde el cual ha tenido participación en competencias importantes del fútbol mundial.

Turpin, considerado uno de los mejores jueces de Europa, ha dirigido partidos importantes en la UEFA Champions League, la Europa, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Clubes.

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Durante la actual Copa del Mundo, el árbitro francés ha tenido la oportunidad de dirigir los juegos de la fase de grupos de Inglaterra vs. Croacia y Paraguay vs. Australia; en ese sentido, el juego entre colombianos y africanos será el tercer juego que pite en esta edición mundialista.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Ghana?

El juego entre la ‘Tricolor’ y las ‘Estrellas Negras’ será el próximo viernes 3 de julio en el Estadio de Kansas, a partir de las 8:30 p. m. hora colombiana. Un encuentro trascendental para ambas selecciones que buscan hacerse un lugar a los octavos de final de la cita orbital.

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